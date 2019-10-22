Водитель чудом выжил, попав в самую жуткую аварию из "Пункта назначения"

Фильмы ужасов уже давно научили всех, что опасность может появиться откуда угодно и когда её совсем не ждёшь.

Неназванный водитель из Джорджии, США, родился не просто в рубашке, а, судя по всему, в целом костюме. Парень ехал по трассе позади грузовика с брёвнами, когда что-то его отвлекло. Неизвестно, это было сообщение или пролитый кофе, но водитель повернул голову и не заметил, как грузовик остановился, пишет Lad Bible.

Из-за столкновения крепления не выдержали и несколько брёвен соскользнули вниз, со всей силы ударив по лобовому стеклу и пробив его насквозь. Они остановились лишь в задней части автомобиля. По невероятному стечению обстоятельств тот предмет, который оказался причиной аварии, спас водителю жизнь.

Потянувшись за ним, парень увернулся от брёвен, получив лишь незначительные повреждения. В совершенно неудобной позе, но зато живым ему удалось вызвать спасателей. Прибывшим специалистам пришлось отпилить 30 или 40 стволов, и затем, через 15 минут, водитель был свободен.

Водитель выжил после столкновения с кактусом-гигантом, но ему грозит тюрьма