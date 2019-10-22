Водитель чудом выжил, попав в самую жуткую аварию из "Пункта назначения"

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Фото © Facebook / Whitfield County Fire

Фильмы ужасов уже давно научили всех, что опасность может появиться откуда угодно и когда её совсем не ждёшь.

Неназванный водитель из Джорджии, США, родился не просто в рубашке, а, судя по всему, в целом костюме. Парень ехал по трассе позади грузовика с брёвнами, когда что-то его отвлекло. Неизвестно, это было сообщение или пролитый кофе, но водитель повернул голову и не заметил, как грузовик остановился, пишет Lad Bible.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhitfieldCountyFire/?__xts__%5B0%5D=68.ARBEnpPO1DtvtUJvL9spthUg_YDQimQn2n7E5jcYbS1OVJiSdEnrUiSXlqOuSn3r1CIuX7vdp0U02lBg7aE_19HGHeSSsl3hut-pj9Ch2gycAKQluLXObinjPp1p7LqVog0Mto6cmxbA618E15UUdvFA228EqVkTD1nABMlRB2J46TI-r3gBTwkV6X1ow3p3nmb8pO8oknjLoxAivinBvALYJi5FnoGzWz1Wj_uaQ5GTqYwhVr_N4ws7blQE4VeljtRJG9mazP8ILeObHFWfZCY9Dw6f_d1cIt6A5-Vrhdg7y6W-HWtN4JYRqb8xohH68JkS7yLlQ7uyhvojRQL613Y&__xts__%5B1%5D=68.ARDdwVUzzBTqggsqfM_my5A92Re78R130K5xFeuipAzbb_IzTeieXLrGQf3QuRI2XfzDmUoGGRWUqKpE11oBY69XRmTx1UKGKFEVhhX2Rlt1JZ9uOleXnpg7IXAck7TU8kjktZs-bWroJ3PfBHZMZ9L4Ib6zl-KUtPPXxwcJAhfEggWSg61I3nFw_gsCx1YKmlyV-EG1vibABciCle0WDDkrR6XN0EI-MS1vIzxtFTUBS5lmeWze5itfCWd52jEc7HAZZS1jf_-lcvUMcpkfmIhx7xjKq9Lxzz8i4STKxph5UNYePPe23yLBzPz9dql4tKl7_DE0bZqTtYp_WoR6YdQ&__tn__=kC-R&eid=ARAIYXfxf286POuXgD6mX_Yz66jH5tlrZ0qrSy_gwOfeQSs7T3wx9Gh1pKjiOfJKyjAx6cfwfdbIK31a&hc_ref=ARTWhJnU-dWC5O03cMGpa5kQjk4xBiJXoTNbUafPoWDmJAJ4nswgaIyvdhGL3kSqeHY&fref=nf" target="_blank"><strong>Whitfield County Fire</strong></a></p>

Из-за столкновения крепления не выдержали и несколько брёвен соскользнули вниз, со всей силы ударив по лобовому стеклу и пробив его насквозь. Они остановились лишь в задней части автомобиля. По невероятному стечению обстоятельств тот предмет, который оказался причиной аварии, спас водителю жизнь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhitfieldCountyFire/?__xts__%5B0%5D=68.ARBEnpPO1DtvtUJvL9spthUg_YDQimQn2n7E5jcYbS1OVJiSdEnrUiSXlqOuSn3r1CIuX7vdp0U02lBg7aE_19HGHeSSsl3hut-pj9Ch2gycAKQluLXObinjPp1p7LqVog0Mto6cmxbA618E15UUdvFA228EqVkTD1nABMlRB2J46TI-r3gBTwkV6X1ow3p3nmb8pO8oknjLoxAivinBvALYJi5FnoGzWz1Wj_uaQ5GTqYwhVr_N4ws7blQE4VeljtRJG9mazP8ILeObHFWfZCY9Dw6f_d1cIt6A5-Vrhdg7y6W-HWtN4JYRqb8xohH68JkS7yLlQ7uyhvojRQL613Y&__xts__%5B1%5D=68.ARDdwVUzzBTqggsqfM_my5A92Re78R130K5xFeuipAzbb_IzTeieXLrGQf3QuRI2XfzDmUoGGRWUqKpE11oBY69XRmTx1UKGKFEVhhX2Rlt1JZ9uOleXnpg7IXAck7TU8kjktZs-bWroJ3PfBHZMZ9L4Ib6zl-KUtPPXxwcJAhfEggWSg61I3nFw_gsCx1YKmlyV-EG1vibABciCle0WDDkrR6XN0EI-MS1vIzxtFTUBS5lmeWze5itfCWd52jEc7HAZZS1jf_-lcvUMcpkfmIhx7xjKq9Lxzz8i4STKxph5UNYePPe23yLBzPz9dql4tKl7_DE0bZqTtYp_WoR6YdQ&__tn__=kC-R&eid=ARAIYXfxf286POuXgD6mX_Yz66jH5tlrZ0qrSy_gwOfeQSs7T3wx9Gh1pKjiOfJKyjAx6cfwfdbIK31a&hc_ref=ARTWhJnU-dWC5O03cMGpa5kQjk4xBiJXoTNbUafPoWDmJAJ4nswgaIyvdhGL3kSqeHY&fref=nf" target="_blank"><strong>Whitfield County Fire</strong></a></p>

Потянувшись за ним, парень увернулся от брёвен, получив лишь незначительные повреждения. В совершенно неудобной позе, но зато живым ему удалось вызвать спасателей. Прибывшим специалистам пришлось отпилить 30 или 40 стволов, и затем, через 15 минут, водитель был свободен.

Водитель выжил после столкновения с кактусом-гигантом, но ему грозит тюрьма

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