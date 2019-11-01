Студентка попала в ДТП, и из-за костюма на Хэллоуин все решили, что она мертва

В тот вечер Сидни Волд возвращалась домой с университетской вечеринки. Девушка так устала, что решила сесть за руль прямо в костюме и гриме, чтобы не терять ни минуты.

Своей забавной историей девушка из Западной Вирджинии, США, поделилась с подписчиками в "Твиттере". Её пост за короткие сроки набрал 393 тыс. лайков и 73 тыс. репостов. Сидни рассказала, как поздно вечером ехала домой из университета в образе Кэрри. В тот день девушка рекламировала студенческую постановку — мюзикл по известному одноимённому произведению Стивена Кинга.

Девушка очень устала за вечер, поэтому решила не переодеваться в повседневную одежду, сев за руль так, как была: в бальном платье и с тиарой на голове. Но редкий персонаж Кинга обходится без огромного количества крови, поэтому Сидни была с ног до головы залита краской. И вот по дороге домой перед машиной внезапно выскочил олень.

Испугавшись, Сидни вильнула в сторону и врезалась в дерево. Свидетели незамедлительно вызвали полицию и скорую. Когда медики прибыли на место, они сразу поняли по обилию крови, что Сидни мертва. Но позже недоразумение разрешилось и врачи обработали все раны девушки — целый один синяк на ноге, пишет LADbible.

Пока я ждала родителей, которые должны были забрать меня с места аварии, приехали ещё два полицейских. Они увидели, как я болтаю со свидетелями, и спросили медиков: "Не хотим ничего прерывать, но вы не думаете, что ей нужно оказать помощь?" Ха-ха-ха! Сидни Волд

Девушка пришла в больницу с приступом паники, но врачи заметили только её макияж