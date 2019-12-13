Авария произошла 13 декабря на улице Камова в районе остановки "Школа № 7". Мальчика доставили в больницу.

На кадрах ролика, снятого регистратором, видно, как школьник подошёл к нерегулируемому пешеходному переходу, а затем побежал по зебре. Судя по всему, он слишком поздно заметил приближавшуюся машину. Мальчик попятился назад, но поскользнулся и упал прямо под колёса Fiat Ducato.

Об аварии сообщило в том числе издание "Аригус" со ссылкой на УГИБДД по Бурятии. 12-летнего ребёнка доставили в больницу с травмами, степень которых пока не известна.

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