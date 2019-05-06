Где была гроза во время взлёта сгоревшего лайнера

Предварительная версия СК РФ по катастрофе SSJ 100 — попадание молнии в самолёт при взлёте. Лайф выяснил, что рядом с местом разворота борта действительно находились грозовые облака, молнии из которых могли задеть злополучный рейс. Синоптики сетуют, что к их прогнозам часто относятся пренебрежительно.

Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево 5 мая 2019 года в 18:02. В Сети сохранились архивные данные METAR — сводок погоды, которые делают специально для авиации, — на тот момент.

Сообщается, что в 18:00 были:

— лёгкий юго-восточный ветер 3 метра в секунду с максимальными порывами до 8 метров в секунду;

— незначительная облачность (10−30%), облака — кучево-дождевые, их нижняя граница — 1800 метров;

— горизонтальная дальность видимости — 10 километров и более.

На 18:30 сервис показывал уже умеренный ветер и рассеянную облачность и только к 19 часам (а это уже полчаса после трагедии) сообщил о "слабом" ливне.

Собственные сводки предоставил центр "Фобос". Ведущий специалист Евгений Тишковец сообщил в "Фейсбуке", что на момент авиакатастрофы погода была самая что ни на есть неблагоприятная.

— Наблюдались очаги ливней и гроз с верхней границей кучево-дождевых облаков — 9 км. Порывы приземного ветра достигали 15−16 м/с. На эшелоне 768−1472 метра сдвиг ветра по направлению составлял 40 градусов. Скорость среднего ветра в слое 0−3 км составляла 36 км/ч, направление — 205 градусов (ветер дул с юго-запада), — написал он.

В интервью Лайфу эксперт пожаловался на пренебрежительное отношение к прогнозам синоптиков. Он заявил, что самолётам следует облетать грозовые очаги на расстоянии минимум 15 километров.

На портале flightradar24 зафиксирован весь путь следования сгоревшего лайнера. Судя по карте, он пролетел над Сходней, а в районе деревни Брёхово повернул правее — в сторону Истринского водохранилища, далее, у Огникова, уже резко пошёл в обратную сторону, сделал петлю и направился прямо в аэропорт. Всё это заняло менее 30 минут.

Интересно, что, например, сайт LightningMaps сообщает, что в это время на всём протяжении маршрута не сверкнуло ни одной молнии. Правда, есть одна вспышка, которую зафиксировали неподалёку — над посёлком Ефимоново, рядом с Истрой. На картинке внизу она обозначена синей точкой.

Отметим, что погоду считают нелётной, когда маршрут пересекает многокилометровый грозовой фронт, но есть и много других факторов, например попутный ветер от 5 метров в секунду или боковой свыше 18. Сильный боковой ветер опасен потому, что борт надо разворачивать против ветра, а во время приземления его может занести не в том направлении. Решение лететь или не лететь принимает командир экипажа.