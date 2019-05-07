Названы главные причины крушений самолётов в СНГ

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Названы главные причины крушений самолётов в СНГ

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Фото: © shutterstock

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал пугающую статистику по инцидентам и катастрофам за 2018 год в странах СНГ. Как выяснилось, количество погибших в авиакатастрофах выросло более чем в два раза. Эксперты провели оценку авиаперевозок в странах СНГ за минувший год, проанализировали замечания и нарушения и вывели главные причины крушений лайнеров. Ситуация примерно повторяется из года в год. Так что этот доклад можно считать картиной по отрасли в целом. Мы подготовили главное по теме "Состояние безопасности полётов".

В 2018 году произошло 25 авиакатастроф. Погибло 164 человека

Погибших вдвое больше, чем годом ранее

Фото: © The Investigative Committee of the Russian Federation via AP

Главная причина авиапроисшествий — человеческий фактор

75% причин всех аварий — ошибка, недосмотр, халатность пилота или персонала. Малая часть происшествий случается по вине техники

Фото: © Pixabay

Самые частые ошибки пилотов по версии МАК

Выполнение полёта на низких высотах, неверный угол захода на посадку, сложные фигуры пилотажа, отвлечение внимания

Фото: © Следственный комитет РФ

Самые частые причины крушения

Столкновение с землёй/горой/препятствием в ходе управления самолётом. Причина — незнание местности, игнорирование метеоусловий

Фото: © Следственный комитет РФ

Главная проблема гражданской авиации — низкая квалификация лётчиков

Очень частое замечание экспертов МАК — это неумение пилотов выполнять полёт по приборам в момент, когда отключается автоматика

Фото: © pixabay

Некоторые пилоты в принципе были неспособны управлять самолётом

Поддельные или просроченные лётные удостоверения у экипажа — не редкость. Но каким-то образом пилоты всё равно выходили в рейс

Фото: © pixabay

Регулярно происходят аварии в состоянии алкогольного опьянения

Так, в 2018-м одна авария случилась по вине пьяного пилота. Ещё нескольких нетрезвых лётчиков поймали с поличным за штурвалом

Фото: © pixabay

К вылетам допускают пилотов, имеющих проблемы со здоровьем

Лётчики не проходят ВЛЭК — предполётный медосмотр — в течение нескольких лет. МАК предлагает ввести дополнительные уровни проверки

Фото: © РИА Новости/ Владимир Трефилов

Главная техническая причина — возраст

МАК нередко фиксирует использование самолётов с истёкшим сроком действия. Техника слишком стара или давно не проходила проверку

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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