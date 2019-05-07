Названы главные причины крушений самолётов в СНГ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал пугающую статистику по инцидентам и катастрофам за 2018 год в странах СНГ. Как выяснилось, количество погибших в авиакатастрофах выросло более чем в два раза. Эксперты провели оценку авиаперевозок в странах СНГ за минувший год, проанализировали замечания и нарушения и вывели главные причины крушений лайнеров. Ситуация примерно повторяется из года в год. Так что этот доклад можно считать картиной по отрасли в целом. Мы подготовили главное по теме "Состояние безопасности полётов".
В 2018 году произошло 25 авиакатастроф. Погибло 164 человека
Погибших вдвое больше, чем годом ранее
Фото: © The Investigative Committee of the Russian Federation via AP
Главная причина авиапроисшествий — человеческий фактор
75% причин всех аварий — ошибка, недосмотр, халатность пилота или персонала. Малая часть происшествий случается по вине техники
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Самые частые ошибки пилотов по версии МАК
Выполнение полёта на низких высотах, неверный угол захода на посадку, сложные фигуры пилотажа, отвлечение внимания
Фото: © Следственный комитет РФ
Самые частые причины крушения
Столкновение с землёй/горой/препятствием в ходе управления самолётом. Причина — незнание местности, игнорирование метеоусловий
Фото: © Следственный комитет РФ
Главная проблема гражданской авиации — низкая квалификация лётчиков
Очень частое замечание экспертов МАК — это неумение пилотов выполнять полёт по приборам в момент, когда отключается автоматика
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Некоторые пилоты в принципе были неспособны управлять самолётом
Поддельные или просроченные лётные удостоверения у экипажа — не редкость. Но каким-то образом пилоты всё равно выходили в рейс
Фото: © pixabay
Регулярно происходят аварии в состоянии алкогольного опьянения
Так, в 2018-м одна авария случилась по вине пьяного пилота. Ещё нескольких нетрезвых лётчиков поймали с поличным за штурвалом
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К вылетам допускают пилотов, имеющих проблемы со здоровьем
Лётчики не проходят ВЛЭК — предполётный медосмотр — в течение нескольких лет. МАК предлагает ввести дополнительные уровни проверки
Фото: © РИА Новости/ Владимир Трефилов
Главная техническая причина — возраст
МАК нередко фиксирует использование самолётов с истёкшим сроком действия. Техника слишком стара или давно не проходила проверку
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