Глупые, но смелые. Орнитологи рассказали, почему птицы таранят самолёты

Орнитолог Александр Сорокин рассказал о поведении птиц и о том, как можно решить проблему.

Утренний инцидент, когда лайнер столкнулся со стаей чаек, попавших в двигатели, закончился жёсткой посадкой на подмосковном кукурузном поле. К счастью, серьёзных жертв нет, хотя более 20 человек отвезли в больницы. Пилоты смогли предотвратить трагические последствия. Однако ситуация напоминает нам о существенной проблеме, и не только у нас, но и во всем мире, где используется авиационное сообщение.

Бортовые ситуации с птицами имеют свою специфику: пернатые совершенно не боятся самолётов и не видят в них никакой опасности. Особенно это актуально для крупных аэропортов, которые очень привлекательны для чаек. Для них это места отдыха, потому что чайки любят открытые забетонированные пространства. Плюс — дополнительная кормовая база. Гуляя по городу после дождя, можно увидеть червей, выползших на асфальт. В аэропорту их очень много, и чайки с удовольствием клюют этих червей. Косвенно повышает уровень опасности и наличие озёр вблизи аэропортов. Есть порода, которую даже называют озёрной.

Но главная проблема — мусорные полигоны, идеальная кормовая база для чаек, голубей и других птиц. Недалеко от Жуковского аэропорта, откуда взлетал утренний борт, как раз есть такая свалка, и можно предположить, что опасные птицы как раз оттуда. К тому же сейчас время повышенной опасности, горячий сезон, потому что происходит миграция чаек, когда их активность возрастает и вероятность столкновения птиц и самолётов увеличивается.

В случае с Жуковским аэропортом произошло следующее: птицы, среди которых больше молодняка, поднялись на крыло самолета. Молодые чайки — бестолковые, они совсем не чувствуют опасности. И чайки — одни из самых распространённых птиц, они входят в первую пятёрку, где ещё есть грачи, галки, скворцы, дрозды. Вороны — более интеллектуальные птицы, они реже создают такую проблему.

Разработан ряд методов борьбы с чайками. Есть пиротехнические способы, химические, акустические. Активно используются хищные птицы, отпугивающие чаек. Например, создаются сокольничьи центры. В мире часто используют подобную практику, так как к техническим средствам чайки очень быстро привыкают. А достаточно хищнику поймать хотя бы одну чайку, и остальные птицы из стаи на какое-то время покинут это место, будут понимать, что здесь очень опасно.

Как можно избежать таких ситуаций? Это каждодневный труд. При каждом аэропорте работает орнитологическая группа. Некоторые воздушные гавани экономят на специалистах, и зря. Необходимо большое количество людей, ведь территории нужно контролировать огромные. Пристальное внимание нужно обращать на мусорные полигоны, животноводческие хозяйства, где также гнездится много птиц.