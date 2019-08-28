Композитор, работавший со Скорсезе, разбился на самолёте вместе с женой и дочкой

Джонатан Голдштейн, его жена Ханна и их маленький ребёнок летели из Швейцарии в Италию, но так и не добрались до места назначения.

Джонатан и Ханна были женаты три года, они растили дочь и в последнее время работали над совместным музыкальным проектом, пишет Mirror. Пара нередко делилась в соцсетях счастливыми фото из семейной жизни. Среди снимков были те, где супруги показывали свой легкомоторный самолёт Piper.

Недавно они вместе с малышкой отправились в отпуск, не зная, что тот обернётся настоящей трагедией. По дороге в Италию их самолёт потерпел крушение в Швейцарских Альпах. Никто из членов семьи не выжил. По словам туриста-очевидца, он видел летящие горящие обломки и слышал звук удара о землю. По некоторым предположениям, за штурвалом находился сам Голдштейн.

Джонатан Голдштейн — известный британский композитор. Он основал собственную музыкальную компанию, которая сотрудничала с Королевским национальным театром, Королевской шекспировской компанией, HBO и создала музыку к ряду фильмов, сериалов и рекламе, выиграв множество наград. Композиция Голдштейна Magical Moments достигала вершины в британских чартах. Также он поучаствовал в написании саундтрека к ленте Мартина Скорсезе "Мыс страха".

Саксофонистка Ханна тоже старалась не отставать от мужа. Она выступала в составе симфонического оркестра Би-би-си, Лондонского симфонического оркестра, пользовалась признанием критиков и успешно выступала соло. Подробности страшной трагедии, унёсшей жизни членов семьи музыкантов, выяснить ещё предстоит.