Никогда такого не было, и вот опять: 10 жутких фото того, чем кормят в самолётах

Конечно, в большинстве случаев еда в самолётах — далеко не произведение искусства. С этим все уже смирились, но иногда авиакомпании всё-таки умудряются перейти все рамки. В подборке ниже — 10 блюд, способных ввести в гастрономический шок.

"С пюре и горохом ещё понятно, но это что такое справа?"

"Кажется, этому блюду не хватает сервировки"

"Я было хотел пожаловаться на омлет, но потом увидел сосиски... Они вообще пытались их приготовить?"

"Повара нужно посадить за жестокое обращение с крупами. Рис выглядит... раздавлено"

"Говорят, испортить макароны невозможно. Могу поспорить"

"Можете ожидать увидеть это в бизнес-классе? Я — нет"

"Неопознанный летающий (в самолёте) объект... так и не поняли, что это"

"Похоже, это гуляш. В любом случае выглядит не очень аппетитно"

"В меню был цыплёнок и суп. Теперь это всё у меня в тарелке"

"Похоже, у моего завтрака тоже аэрофобия"

Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит