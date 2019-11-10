Никогда такого не было, и вот опять: 10 жутких фото того, чем кормят в самолётах

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Фото © The Sun

Конечно, в большинстве случаев еда в самолётах — далеко не произведение искусства. С этим все уже смирились, но иногда авиакомпании всё-таки умудряются перейти все рамки. В подборке ниже — 10 блюд, способных ввести в гастрономический шок.

"С пюре и горохом ещё понятно, но это что такое справа?"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Кажется, этому блюду не хватает сервировки"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Я было хотел пожаловаться на омлет, но потом увидел сосиски... Они вообще пытались их приготовить?"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Повара нужно посадить за жестокое обращение с крупами. Рис выглядит... раздавлено"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Говорят, испортить макароны невозможно. Могу поспорить"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Можете ожидать увидеть это в бизнес-классе? Я — нет"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Неопознанный летающий (в самолёте) объект... так и не поняли, что это"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Похоже, это гуляш. В любом случае выглядит не очень аппетитно"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"В меню был цыплёнок и суп. Теперь это всё у меня в тарелке"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

"Похоже, у моего завтрака тоже аэрофобия"

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/10240080/worst-in-flight-meals-served/" target="_blank">The Sun</a></p>

Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит

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