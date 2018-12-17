Совершивший жёсткую посадку Ми-8 уже попадал в происшествия

Вертолёт, перевозивший вахтовиков под Томском, 8 января уже вылетал в рейс с неисправностями, а 16 января получил повреждение в ангаре. Об этом Лайфу сообщил источник в авиационной отрасли. Прокуратура и Ространснадзор ранее обращали внимание на недочёты в лётной работе авиакомпании "Ельцовка". С начала года с другим Ми-8 этой компании произошёл пугающе похожий инцидент.

Вчера утром в районе площадки Кедровка, что в Томской области, Ми-8 при посадке завалился на борт. Пострадало четыре человека из 25, находившихся на борту. Машина везла вахтовиков. Она получила повреждения несущего и рулевого винта.

Пострадавший борт в октябре 2015-го.

Следователи и эксперты Межгосударственного авиационного комитета взялись за изучение причин аварии. Предварительно, по данным МЧС, у воздушного судна сломалось шасси. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, началась доследственная проверка — будут решать, возбуждать уголовное дело на ответственных лиц или нет.

Для проверки оперативники и следователи изымут маршрутный лист, опросят свидетелей, осмотрят место происшествия и изучат эксплуатационные документы вертолёта. Это рабочая лошадка, которая свой первый полёт совершила 38 лет назад.

Как выяснил Лайф с помощью источников в Росавиации, транспортной прокуратуре и по открытым данным, пострадавший вертолёт трижды попадал в сводки происшествий. Причем один раз также по поводу шасси. Многострадальный Ми-8 с бортовым номером RA-22649 дважды побили за один только январь.

8 января он получил повреждение стойки шасси, когда при посадке коротко ткнулся носом вперед, не успев выровняться.

— Повреждение <...> произошло в результате кратковременного приземления вертолёта <...> на переднюю стойку шасси в процессе разворота в аэропорту Новый Уренгой, — написано в отчёте по результатам расследования инцидента. — [Случилось это] из-за ошибки экипажа.

На этом злоключения Ми-8 не закончились. 15 января борт повредили повторно, когда буксировали в ангар на посадочной площадке "Колтогорский причал". Росавиация отметила, что у "Ельцовки" не было даже инструкции, как буксировать вертолёт, а у водителя отсутствовала радиосвязь. Да что там, выяснилось, что и сам водитель формально не имел права буксировать вертолёт, так как не прошёл соответствующей подготовки к столь сложным работам.

А когда эксперты запросили дополнительные данные по борту, выяснилось, что 8 января, в день повреждения шасси, экипаж вообще вылетел на неисправном воздушном судне (запись в архиве происшествий Росавиации № 180143). На момент подготовки заметки Лайф не получил сведений, о какой именно неисправности шла речь.

К руководству авиакомпании-оператора "Ельцовка" не впервые возникают претензии. За год там случилось как минимум два авиационных происшествия с вертолётами.

В августе там закончилась служебная проверка прокуратуры и Ространснадзора. Её инициировали по поводу очень похожего инцидента: 19 июля этого года ещё один Ми-8 "Ельцовки" с бортовым номером RA-24284 совершил жёсткую посадку в Карагинском районе Камчатки.

— После посадки при перемещении ВС произошло повреждение концевой балки и рулевого винта, — говорится в материалах проверки № 001800580307 Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с которыми ознакомился Лайф. — Экипаж и пассажиры не пострадали.

Как сообщил Лайфу источник, эксперты изучили документы "Ельцовки", посвящённые организации полётов. У авиакомпании не было даже сведений о метеоминимумах камчатских аэродромов, куда летали их борта. Возникли вопросы и к тому, как "Ельцовка" готовила своих пилотов на тренажёрах.

Кстати, именно плохая подготовка лётчиков стала причиной первого инцидента с аварийным Ми-8. Об этом пишет Росавиация:

— На возникновение ошибки в технике пилотирования могло повлиять создание экипажем недопустимо большой скорости разворота, а также выключенный высотомер [из-за чего они не могли контролировать высоту], — сообщает начальник инспекции по безопасности полётов Западно-Сибирского подразделения Росавиации.

Авиакомпании выдали предписания по организации лётной работы и подготовке экипажей: что нужно изменить в документах, какие занятия провести с лётным составом и какое оборудование докупить. Следственная бригада может в том числе проверить, насколько аккуратно "Ельцовка" выполнила эти рекомендации.