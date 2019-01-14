Окна нараспашку. У "Сухих Суперджетов" нашли дефекты в иллюминаторах

Окна нараспашку. У "Сухих Суперджетов" нашли дефекты в иллюминаторах

Фото: © Shutterstock

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Разгерметизация пассажирского салона может привести к проблемам с дыханием у пассажиров.

Несколько месяцев назад у двух принадлежащих "Аэрофлоту" Superjet-100 (SSJ 100) обнаружили выпавшие и ослабленные винты, которые прижимают окна к фюзеляжу в пассажирском салоне. Известно об этом стало только сейчас. Экспертиза показала, что дефект мог образоваться только на заводе, при первоначальной сборке. Есть риск проявления неисправности на 17 самолётах SSJ 100, летающих в России, Казахстане и Мексике, и не все эксплуатанты могли отследить её наличие или успеть устранить. Росавиация выпустила директиву лётной годности, где объяснила, как справиться с проблемой во время ближайшего техосмотра.

Как надо закручивать гайки

Начальник Управления поддержания лётной годности Росавиации Валерий Кудинов подписал директиву по двум аэрофлотовским SSJ-100, у которых обнаружились дефекты в креплении остекления (окон пассажирской кабины).

— В процессе техобслуживания воздушных судов с заводскими номерами [указаны номера двух машин] были выявлены ослабленные и выпавшие прижимные винты окон пассажирской кабины, а также [дефекты] анкерных гаек, — указано в директиве, с которой ознакомился Лайф. — Исследование выявило механические повреждения резьбы, свидетельствующие о нарушении технологии установки окон в производстве. Акционерное общество "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) выпустило техническое решение по этому вопросу.

Техническое решение — инструкция для авиатехников, как исправлять вылезшие "косяки". Это многостраничный документ. Там поэтапно расписывается технология, начиная от того, как приставлять стремянку, и заканчивая тем, герметик какой марки наносить на резьбу.

<p>Фото: © Росавиация / АО &#34;ГСС&#34;</p>

Хотя выпавшие гайки были обнаружены только на двух бортах, эксплуатируемых "Аэрофлотом", Росавиация (и ГСС) подозревают, что проблема может коснуться 17 самолётов. Это следует из технического решения, выпущенного ГСС: там рекомендуют выполнить осмотр проблемного узла.

На территории РФ потенциально проблемные иллюминаторы могли быть у "Суперджетов", эксплуатируемых "Аэрофлотом", "Газпромавиа" и "Ираэро".

В "Аэрофлоте" на вопросы о том, как исполняется директива, не ответили, а перенаправили к производителю.

— По вопросам технического обслуживания воздушных судов "Аэрофлот" тесно сотрудничает с производителем авиационной техники, — сообщили Лайфу в пресс-службе компании. — За комментарием следует обратиться к производителю.

В "Ираэро" отметили, что на их бортах проблем не обнаружилось.

Часть из авиакомпаний уже могла устранить дефекты своими силами. А на каких-то дефекты могли вообще отсутствовать. Другие самолёты, которые требуется проверить, приписаны к авиалиниям Мексики и Казахстана.

Конкретизируем те борта, которые находятся под контролем государства. Одна "проблемная" машина эксплуатируется МЧС, вторая — специальным лётным отрядом "Россия". Это авиапредприятие, подчинённое Управделами Президента РФ.

Отряду "Россия" не очень везёт с "Суперджетами". Два самолёта компания получила в 2016-м, когда от их покупки отказались лаосские авиалинии. Как сообщали СМИ, Счётная палата обнаружила у одного из "Суперджетов" ряд неисправностей.

Пресс-служба МЧС также оперативно не ответила на запрос. Собеседник в МЧС неофициально сообщил Лайфу, что их борт сейчас летает и недавно доставил из Владикавказа в Москву тяжелобольного ребёнка.

В пресс-службе Управделами президента, которое курирует СЛО "Россия", сообщили, что у них нет вопросов по эксплуатации "Суперджетов".

— Нарекания к иллюминаторам "Сухих Суперджетов", которые эксплуатирует лётный отряд "Россия", отсутствуют, — рассказала Лайфу глава пресс-службы Управделами президента Елена Крылова.

Маленький винт, большие проблемы

При наиболее негативном сценарии давление воздуха в пассажирском салоне может упасть. Перед пассажирами вывалятся дыхательные маски, а экипажу придётся снижаться до приемлемой для дыхания высоты. Пилоты, однако, находятся в герметичной кабине. Это значит, что ухудшение условий дыхания в салоне на них не отразится: они не потеряют сознание и сохранят контроль над машиной. На крайний случай у них тоже есть кислородные маски.

Авиатехник Игорь, работающий в одном из российских аэропортов, объяснил, как устроено крепление и при каком сценарии ослабленные прижимные винты могут привести к проблемам в полёте.

— Стеклопакет вставляется изнутри салона и перепадом давлений на высоте прижимается к проёму в обшивке. Если прижим винтами стекла к проёму окажется ослаблен на большей части пакета, он может сместиться. Тогда в щель от неплотного прилегания окна к обшивке возможна утечка воздуха, — рассказал нам Игорь.

Разгерметизация салона делает воздух в салоне разреженным (с меньшим содержанием кислорода). Так бывает в горах. Человек может дышать, но не получает достаточно кислорода, чтобы находиться в сознании.

В целом, успокоил техник, ситуация маловероятна — должно совпасть много условий.

— Для того чтобы утечка привела к опасному снижению давления в салоне, надо, чтобы одновременно много стёкол сместилось. Или одно вылетело полностью. Это маловероятно, — отметил Игорь. — Вероятность повреждения фюзеляжа нулевая.

<p>Фото: © Росавиация / АО &#34;ГСС&#34;</p>

Производитель: Все проблемы устраняем

<p>Фото: © Shutterstock</p>

В пресс-службе "Гражданских самолётов Сухого" рассказали, что каждый раз, когда становится известно о неисправности, которая может повлиять на безопасность полётов, запускают длинную цепочку производственных процессов, чтобы исправить и предотвратить подобное в дальнейшем.

АО "ГСС" совместно с эксплуатантами в рамках очередного планового осмотра самолётов SSJ100 будет проводить дополнительный осмотр крепления иллюминаторов. В случае обнаружения дефектов они будут устранены без вывода самолётов из эксплуатации

Пресс-служба "Гражданских самолетов Сухого"

В пресс-службе отметили, что крепление стёкол многоэлементное.

— Единичное ослабление одного из элементов не приводит к снижению уровня безопасности, однако требует внимания со стороны эксплуатантов и своевременного устранения, — добавили в компании.

Во время коммерческой эксплуатации любых воздушных судов в различных условиях и режимах выявляются их конструктивные особенности и места, требующие дополнительных проверок. В соответствии с мировой практикой они локализуются, анализируются, принимается корректирующее решение, после чего проблема устраняется с выпуском соответствующих эксплуатационных документов.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Также в ГСС отметили, что далеко не каждая неисправность имеет заводские причины. Часто дефекты появляются из-за неправильной эксплуатации.

По данным Лайфа, конкретная проблема была связана с человеческим фактором на заводе ГСС и производитель уже принял меры, чтобы не допустить подобное в дальнейшем.

SSJ-100 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, то есть тот, который летает на расстояния не больше 3 тыс. километров. Его разработали "Гражданские самолёты Сухого" при участии Alenia Aeronautica и консультациях Boeing. Примерно 22% узлов самолёта произведены в США. Предназначен для перевозки до ста пассажиров.

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, с самолётами SSJ в 2018 году произошло 10 авиационных событий по сравнению с единственным в 2017-м. Причём одно из них как раз, предположительно, касалось угрозы снижения давления в кабине. Согласно донесению об инциденте, командир воздушного судна на маршруте Уфа — Внуково 24 июня запросил срочное снижение с 10,4 тыс. метров на 3 тыс. метров. Такое обычно бывает, когда у КВС есть основания полагать, что сбоит система кондиционирования салона или существует угроза разгерметизации.

Автор:
ПК
Павел Кочегаров
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