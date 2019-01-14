Окна нараспашку. У "Сухих Суперджетов" нашли дефекты в иллюминаторах

Разгерметизация пассажирского салона может привести к проблемам с дыханием у пассажиров.

Несколько месяцев назад у двух принадлежащих "Аэрофлоту" Superjet-100 (SSJ 100) обнаружили выпавшие и ослабленные винты, которые прижимают окна к фюзеляжу в пассажирском салоне. Известно об этом стало только сейчас. Экспертиза показала, что дефект мог образоваться только на заводе, при первоначальной сборке. Есть риск проявления неисправности на 17 самолётах SSJ 100, летающих в России, Казахстане и Мексике, и не все эксплуатанты могли отследить её наличие или успеть устранить. Росавиация выпустила директиву лётной годности, где объяснила, как справиться с проблемой во время ближайшего техосмотра.

Как надо закручивать гайки

Начальник Управления поддержания лётной годности Росавиации Валерий Кудинов подписал директиву по двум аэрофлотовским SSJ-100, у которых обнаружились дефекты в креплении остекления (окон пассажирской кабины).

— В процессе техобслуживания воздушных судов с заводскими номерами [указаны номера двух машин] были выявлены ослабленные и выпавшие прижимные винты окон пассажирской кабины, а также [дефекты] анкерных гаек, — указано в директиве, с которой ознакомился Лайф. — Исследование выявило механические повреждения резьбы, свидетельствующие о нарушении технологии установки окон в производстве. Акционерное общество "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) выпустило техническое решение по этому вопросу.

Техническое решение — инструкция для авиатехников, как исправлять вылезшие "косяки". Это многостраничный документ. Там поэтапно расписывается технология, начиная от того, как приставлять стремянку, и заканчивая тем, герметик какой марки наносить на резьбу.

Хотя выпавшие гайки были обнаружены только на двух бортах, эксплуатируемых "Аэрофлотом", Росавиация (и ГСС) подозревают, что проблема может коснуться 17 самолётов. Это следует из технического решения, выпущенного ГСС: там рекомендуют выполнить осмотр проблемного узла.

На территории РФ потенциально проблемные иллюминаторы могли быть у "Суперджетов", эксплуатируемых "Аэрофлотом", "Газпромавиа" и "Ираэро".

В "Аэрофлоте" на вопросы о том, как исполняется директива, не ответили, а перенаправили к производителю.

— По вопросам технического обслуживания воздушных судов "Аэрофлот" тесно сотрудничает с производителем авиационной техники, — сообщили Лайфу в пресс-службе компании. — За комментарием следует обратиться к производителю.

В "Ираэро" отметили, что на их бортах проблем не обнаружилось.

Часть из авиакомпаний уже могла устранить дефекты своими силами. А на каких-то дефекты могли вообще отсутствовать. Другие самолёты, которые требуется проверить, приписаны к авиалиниям Мексики и Казахстана.

Конкретизируем те борта, которые находятся под контролем государства. Одна "проблемная" машина эксплуатируется МЧС, вторая — специальным лётным отрядом "Россия". Это авиапредприятие, подчинённое Управделами Президента РФ.

Отряду "Россия" не очень везёт с "Суперджетами". Два самолёта компания получила в 2016-м, когда от их покупки отказались лаосские авиалинии. Как сообщали СМИ , Счётная палата обнаружила у одного из "Суперджетов" ряд неисправностей.

Пресс-служба МЧС также оперативно не ответила на запрос. Собеседник в МЧС неофициально сообщил Лайфу, что их борт сейчас летает и недавно доставил из Владикавказа в Москву тяжелобольного ребёнка.

В пресс-службе Управделами президента, которое курирует СЛО "Россия", сообщили, что у них нет вопросов по эксплуатации "Суперджетов".

— Нарекания к иллюминаторам "Сухих Суперджетов", которые эксплуатирует лётный отряд "Россия", отсутствуют, — рассказала Лайфу глава пресс-службы Управделами президента Елена Крылова.

Маленький винт, большие проблемы

При наиболее негативном сценарии давление воздуха в пассажирском салоне может упасть. Перед пассажирами вывалятся дыхательные маски, а экипажу придётся снижаться до приемлемой для дыхания высоты. Пилоты, однако, находятся в герметичной кабине. Это значит, что ухудшение условий дыхания в салоне на них не отразится: они не потеряют сознание и сохранят контроль над машиной. На крайний случай у них тоже есть кислородные маски.

Авиатехник Игорь, работающий в одном из российских аэропортов, объяснил, как устроено крепление и при каком сценарии ослабленные прижимные винты могут привести к проблемам в полёте.

— Стеклопакет вставляется изнутри салона и перепадом давлений на высоте прижимается к проёму в обшивке. Если прижим винтами стекла к проёму окажется ослаблен на большей части пакета, он может сместиться. Тогда в щель от неплотного прилегания окна к обшивке возможна утечка воздуха, — рассказал нам Игорь.

Разгерметизация салона делает воздух в салоне разреженным (с меньшим содержанием кислорода). Так бывает в горах. Человек может дышать, но не получает достаточно кислорода, чтобы находиться в сознании.

В целом, успокоил техник, ситуация маловероятна — должно совпасть много условий.

— Для того чтобы утечка привела к опасному снижению давления в салоне, надо, чтобы одновременно много стёкол сместилось. Или одно вылетело полностью. Это маловероятно, — отметил Игорь. — Вероятность повреждения фюзеляжа нулевая.

Производитель: Все проблемы устраняем

В пресс-службе "Гражданских самолётов Сухого" рассказали, что каждый раз, когда становится известно о неисправности, которая может повлиять на безопасность полётов, запускают длинную цепочку производственных процессов, чтобы исправить и предотвратить подобное в дальнейшем.

АО "ГСС" совместно с эксплуатантами в рамках очередного планового осмотра самолётов SSJ100 будет проводить дополнительный осмотр крепления иллюминаторов. В случае обнаружения дефектов они будут устранены без вывода самолётов из эксплуатации Пресс-служба "Гражданских самолетов Сухого"

В пресс-службе отметили, что крепление стёкол многоэлементное.

— Единичное ослабление одного из элементов не приводит к снижению уровня безопасности, однако требует внимания со стороны эксплуатантов и своевременного устранения, — добавили в компании.

Во время коммерческой эксплуатации любых воздушных судов в различных условиях и режимах выявляются их конструктивные особенности и места, требующие дополнительных проверок. В соответствии с мировой практикой они локализуются, анализируются, принимается корректирующее решение, после чего проблема устраняется с выпуском соответствующих эксплуатационных документов.

Также в ГСС отметили, что далеко не каждая неисправность имеет заводские причины. Часто дефекты появляются из-за неправильной эксплуатации.

По данным Лайфа, конкретная проблема была связана с человеческим фактором на заводе ГСС и производитель уже принял меры, чтобы не допустить подобное в дальнейшем.

SSJ-100 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, то есть тот, который летает на расстояния не больше 3 тыс. километров. Его разработали "Гражданские самолёты Сухого" при участии Alenia Aeronautica и консультациях Boeing. Примерно 22% узлов самолёта произведены в США. Предназначен для перевозки до ста пассажиров.

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, с самолётами SSJ в 2018 году произошло 10 авиационных событий по сравнению с единственным в 2017-м. Причём одно из них как раз, предположительно, касалось угрозы снижения давления в кабине. Согласно донесению об инциденте, командир воздушного судна на маршруте Уфа — Внуково 24 июня запросил срочное снижение с 10,4 тыс. метров на 3 тыс. метров. Такое обычно бывает, когда у КВС есть основания полагать, что сбоит система кондиционирования салона или существует угроза разгерметизации.