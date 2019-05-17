Дело о трещинах. Росавиация уже предупреждала "Аэрофлот" о проблемах суперджетов

По данным Лайфа, о том, что в конструкции печально известного самолёта имелись недостатки и он нуждался в дополнительном обслуживании, было известно ещё в апреле 2019 года. В распоряжении редакции есть директива Росавиации, в которой говорится, что на фюзеляже самолётов этого типа нашли трещины.

Сегодня в распоряжение СМИ попал отчёт Росавиации относительно ситуации на борту самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", потерпевшего крушение в Шереметьево вечером 5 мая. Согласно выводам специалистов, лайнер заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, а экипаж вопреки инструкции не выпустил закрылки.

Это привело к тому, что самолёт несколько раз подпрыгнул на взлётно-посадочной полосе, от удара шасси пробили топливные баки — и горючее вспыхнуло. Сейчас эксперты выясняют, какой запас прочности должен был быть у конструкций самолёта, а также в каком состоянии они находились. В последнее время на "суперджетах" уже были серьёзные проблемы с "железом". По данным Лайфа, в директиве номер 2019-322-02 от 8 апреля 2019 года, выпущенной Росавиацией, говорилось, что на RRJ-95 (именно так называется SSJ-100 в служебной документации) были обнаружены трещины на нижней обшивке. Директива предписывает изменить руководство по эксплуатации самолёта и уделять больше внимания корпусу лайнера во время технического осмотра и обслуживания.

Если повреждения, указанные в директиве, обнаруживаются техниками, то эксплуатировать такой самолёт нельзя ни в каком случае. С учётом публикаций в СМИ, которые указывают на технические проблемы рейса Москва — Мурманск и ошибки пилотирования, можно предположить, что ревизии подвергнется и система подготовки пилотов, и система технического контроля эксплуатируемых лайнеров.

То есть версии с грозовыми фронтами, которые рассматривались изначально, следствие собирается учитывать как второстепенные, на первый план выходят ошибки экипажа и конструкторов, которые потенциально могут привести к катастрофе, в том числе такой масштабной, какой стало крушение борта "Аэрофлота" 5 мая.

Помимо технических проблем в Росавиации также отметили, что на посадку самолёт шёл с существенной перегрузкой, но не превышая допустимых скоростей. Помимо этого, первые результаты экспертизы Росавиации указали на действия пилота лайнера, который с "существенными" усилиями направлял нос судна то вверх, то вниз, что вызвало знакопеременные изменения угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух).

С учётом предыдущих выводов Росавиации, в которых также упоминается, что пилоты "Аэрофлота" не выпустили подкрылки, как того требовали инструкции, можно предположить, что к катастрофе привёл целый комплекс проблем, в том числе среди этих проблем могло быть и техническое состояние судна, поскольку директива по изменению утверждённых правил эксплуатации SSJ-100 была выпущена менее чем за месяц до крушения и гибели 41 человека.