Тысячи новых маршрутов. Аэропорт Красноярск распаковывает транспортный хаб

Руководство воздушной гавани им. Дмитрия Хворостовского намерено привлечь к сотрудничеству не только отечественные логистические компании, но и гигантов зарубежного рынка.

Аэропорт Красноярска высоко оценили участники двух крупнейших евразийских форумов по пассажирским и грузовым перевозкам. В сессиях Network и Network Cargo приняли участие более 400 профессионалов из Европы, Азии и Африки. На площадках мероприятий осветили более 100 важных тем в различных форматах — от конференций и круглых столов до докладов о развитии маршрутных сетей и туризма и направлениях в e-commerce.

Отдельный блок мероприятий был посвящён актуальным вопросам авиационного маркетинга аэропортов, проектам развития региональных аэропортов, авиационной и неавиационной коммерции аэропортов.

Площадки красноярских форумов стали не только местом для диалога, но и точкой отсчёта для обсуждения новых идей и решений проблемных отраслевых вопросов. Например, делегатам форума Network Cargo рассказали о цифровизации грузовых перевозок, обсудили вопросы логистики, стратегии развития современных евразийских грузовых терминалов, а топ-менеджеры авиакомпаний, экспедиторские компании и национальные и международные почтовые операторы поделились опытом коммерческих грузовых перевозок.

Есть что рассказать

Генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер отметил, что такой формат обсуждения — отличный способ, чтобы достичь договорённостей.

Чтобы не терять времени и не объезжать всевозможные города и страны, проводятся переговоры в одной точке. При помощи таких встреч открываются новые рейсы и новые направления Андрей Метцлер

В свою очередь генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень заявил, что Международный аэропорт Красноярск имеет огромный потенциал для роста.

Непосредственно через Красноярск проходят многие маршруты. Аэропорт имеет огромный потенциал трансферных стыковок Антон Корень

Стратегическая остановка

Важно отметить, что аэропорт Красноярск — один из самых быстроразвивающихся авиаузлов в Евразии. За эти достижения аэропорт был награждён специальной премией за высокую маркетинговую активность в области авиационного маркетинга. Половина пассажиров и грузов, перемещающихся с востока на запад, будут пересаживаться и перенаправляться в Красноярске.

Высокой пропускной способности и общему удобству транзита поспособствует и создание авиахаба на базе Международного аэропорта Красноярск. Если учитывать, что в мире наблюдается тенденция смещения авиасообщений на восток, — Красноярск имеет самое удобное расположение для реализации этих целей. Это отметили и зарубежные партнёры проекта. Руководитель управления воздушных сообщений Маньчжурии Ху Дяньган отметил, что количество прямых рейсов в Красноярск будет только увеличиваться.

Сначала мы запустили один прямой рейс в неделю из Красноярска, а теперь добавим и второй. Этот форум помогает улучшать отношения между городами и странами и развивать экономику Ху Дяньган

Стоит отдельно отметить, что аэропорт Красноярска находится в эксплуатации с 25 октября 1980 года. С 1993 года он имеет статус международного. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Международного аэропорта Красноярск осуществляет 27 пассажирских авиаперевозчиков по 63 направлениям. В 2018 году пассажиропоток Международного аэропорта Красноярск превысил исторический максимум и составил 2,5 миллиона пассажиров, а за первое полугодие 2019-го международный пассажиропоток увеличился на 8% относительно аналогичного периода в прошлом году. За уникальные достижения аэропорт попал в топ-15 крупнейших аэропортов России.

Пассажиропоток Международного аэропорта Красноярск продолжает расти. Помимо улучшения обслуживания внутренних рейсов руководство воздушной гавани активно развивает и сотрудничество с зарубежными партнёрами. Для повышения эффективности пассажирских и грузовых перевозок терминалы аэропорта постоянно совершенствуют свой сервис.