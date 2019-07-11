Тысячи новых маршрутов. Аэропорт Красноярск распаковывает транспортный хаб

Фото © Пресс-служба аэропорта Красноярск

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Руководство воздушной гавани им. Дмитрия Хворостовского намерено привлечь к сотрудничеству не только отечественные логистические компании, но и гигантов зарубежного рынка.

Аэропорт Красноярска высоко оценили участники двух крупнейших евразийских форумов по пассажирским и грузовым перевозкам. В сессиях Network и Network Cargo приняли участие более 400 профессионалов из Европы, Азии и Африки. На площадках мероприятий осветили более 100 важных тем в различных форматах — от конференций и круглых столов до докладов о развитии маршрутных сетей и туризма и направлениях в e-commerce.

Отдельный блок мероприятий был посвящён актуальным вопросам авиационного маркетинга аэропортов, проектам развития региональных аэропортов, авиационной и неавиационной коммерции аэропортов.

Площадки красноярских форумов стали не только местом для диалога, но и точкой отсчёта для обсуждения новых идей и решений проблемных отраслевых вопросов. Например, делегатам форума Network Cargo рассказали о цифровизации грузовых перевозок, обсудили вопросы логистики, стратегии развития современных евразийских грузовых терминалов, а топ-менеджеры авиакомпаний, экспедиторские компании и национальные и международные почтовые операторы поделились опытом коммерческих грузовых перевозок.

Есть что рассказать

<p>Фото © Пресс-служба аэропорта Красноярск</p>

Генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер отметил, что такой формат обсуждения — отличный способ, чтобы достичь договорённостей.

Чтобы не терять времени и не объезжать всевозможные города и страны, проводятся переговоры в одной точке. При помощи таких встреч открываются новые рейсы и новые направления

Андрей Метцлер

<p>Фото © Пресс-служба аэропорта Красноярск</p>

В свою очередь генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень заявил, что Международный аэропорт Красноярск имеет огромный потенциал для роста.

Непосредственно через Красноярск проходят многие маршруты. Аэропорт имеет огромный потенциал трансферных стыковок

Антон Корень

Стратегическая остановка

<p>Фото © Пресс-служба аэропорта Красноярск</p>

Важно отметить, что аэропорт Красноярск — один из самых быстроразвивающихся авиаузлов в Евразии. За эти достижения аэропорт был награждён специальной премией за высокую маркетинговую активность в области авиационного маркетинга. Половина пассажиров и грузов, перемещающихся с востока на запад, будут пересаживаться и перенаправляться в Красноярске.

Высокой пропускной способности и общему удобству транзита поспособствует и создание авиахаба на базе Международного аэропорта Красноярск. Если учитывать, что в мире наблюдается тенденция смещения авиасообщений на восток, — Красноярск имеет самое удобное расположение для реализации этих целей. Это отметили и зарубежные партнёры проекта. Руководитель управления воздушных сообщений Маньчжурии Ху Дяньган отметил, что количество прямых рейсов в Красноярск будет только увеличиваться.

Сначала мы запустили один прямой рейс в неделю из Красноярска, а теперь добавим и второй. Этот форум помогает улучшать отношения между городами и странами и развивать экономику

Ху Дяньган

Стоит отдельно отметить, что аэропорт Красноярска находится в эксплуатации с 25 октября 1980 года. С 1993 года он имеет статус международного. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Международного аэропорта Красноярск осуществляет 27 пассажирских авиаперевозчиков по 63 направлениям. В 2018 году пассажиропоток Международного аэропорта Красноярск превысил исторический максимум и составил 2,5 миллиона пассажиров, а за первое полугодие 2019-го международный пассажиропоток увеличился на 8% относительно аналогичного периода в прошлом году. За уникальные достижения аэропорт попал в топ-15 крупнейших аэропортов России.

Пассажиропоток Международного аэропорта Красноярск продолжает расти. Помимо улучшения обслуживания внутренних рейсов руководство воздушной гавани активно развивает и сотрудничество с зарубежными партнёрами. Для повышения эффективности пассажирских и грузовых перевозок терминалы аэропорта постоянно совершенствуют свой сервис.

Автор:
АЛ
Александр Леонтьев
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