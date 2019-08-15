Пернатая угроза. Могли ли птицы сбить A321 в Раменском

По предварительной версии, именно столкновение с пернатыми привело к жёсткой посадке лайнера "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в подмосковном Раменском. Лайф попытался разобраться, что именно могло произойти.

Вообще, птицы — бич для авиации, это вещь довольно известная: каждый год самолёты по всему миру сталкиваются с ними примерно пять тысяч раз. Опасность в том, что столкновение происходит на огромной скорости. Представляете, какая при этом сила удара? К примеру, если лайнер несётся со скоростью 300 километров в час, то любой налетевший на него предмет — это уже не птичка малая, а просто бомба какая-то: три тонны на квадратный сантиметр!

Пилоты прекрасно знают, что это очень и очень нехорошо, если птичка попадает в двигатель. Бывает, конечно, что там её просто перемелет, и на этом всё закончится. Но, если экземпляр попался покрупнее, он может там перекрыть поток воздуха, от компрессора могут отломиться составные части и так далее. Варианты разные: двигатель просто глохнет, возникает пожар, происходит взрыв.

При этом хуже всего, если птицы оказываются на пути на небольшой высоте, потому что тогда у экипажа мало времени, чтобы сориентироваться и разрулить ситуацию.

В Росавиации Лайфу сообщили, что чайки вполне могли стать причиной аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье.

Чайки — крупные птицы. До 15 кг могут вырастать. В этом случае могло иметь место многочисленное попадание птиц в двигатель, а это крупный объект, "переварить" который даже через лопатки двигателя почти невозможно Источник в Росавиации

Собеседник Лайфа также отметил высокий профессионализм экипажа лайнера.

Пилоты поступили крайне грамотно, что отключили двигатели. С таким количеством топлива был риск возгорания и взрыва, поэтому единственная причина, по которой пассажиры остались живы, — это мастерство командира воздушного судна и второго пилота Источник в Росавиации

Могут ли птицы попасть сразу в оба двигателя? Конечно, это было бы просто апокалиптическим совпадением, но вообще — могут. История такие случаи знает. К примеру, десять лет назад, в 2009 году, в Нью-Йорке. Лайнер Airbus A320 авиакомпании US Airways вылетел из аэропорта Ла Гардиа и буквально через полторы минуты попал в целую стаю птиц — канадских казарок. Это утки такие. Оба двигателя вышли из строя. Чесли Салленбергер, 57-летний опытнейший пилот, посадил борт прямо на воду реки Гудзон. Полторы сотни людей на борту остались живы и с тех пор наверняка не устают благодарить своего спасителя.

А бывает и так, что какая-нибудь злосчастная утка попадёт не в двигатель, а ударится о корпус — тоже ничего хорошего. Лайф писал о таком инциденте в 2016 году, он случился в США: самолёт, летевший из Сиэтла в Даллас, пришлось развернуть обратно к аэропорту вылета и вынужденно посадить с внушительной вмятиной на "носу".

Именно поэтому в аэропортах принимают всевозможные меры, чтобы держать птиц подальше: запускают, к примеру, каких-нибудь специально обученных ястребов, чтобы отпугивать, устанавливают разные пугала, иногда даже воздушным змеем пытаются пернатых прогнать. Но чаще всего используют ультразвук. А ещё нужно делать так, чтобы эти самые пернатые вообще не селились, не вили гнёзд и не обосновывались рядом с аэропортом. Как это сделать? Вырубать деревья и кустарники, осушать болота — в общем, уничтожать возможную среду обитания. А куда деваться? Поэтому в Росавиации также предположили, что в случае с вылетевшим из Жуковского самолётом могли быть нарушения в этой работе и некоторые обстоятельства, которые не учли.