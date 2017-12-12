В Москву привезли уникальный Corvette ZO6

Компания "АВИЛОН", новый официальный дилер Chevrolet, выставила в своём шоу-руме уникальный Corvette ZO6.
Особенность автомобиля заключается в механической коробке передач. За счёт совокупности своих характеристик на сегодняшний день — это самый мощный Chevrolet Corvette за всю историю присутствия марки в России.
Среди отличительных особенностей:
- Максимальная мощность 659 л. с. 880 Н*м крутящего момента
- Семиступенчатая механическая коробка передач
- Компактный механический нагнетатель 1,7 л увеличивает подачу воздуха в двигатель для достижения максимальной мощности
- Разгон до 100 км/ч за 3 сек.
- Керамическая тормозная система BREMBO
- Алюминиевая рама
- Карбоновый кузов
- Бортовая система записи видео- и телеметрии
В современном мире спорткаров практически все системы автомобилей подчиняются электронным системам. Chevrolet Corvette ZO6 — это автомобиль, которым нужно уметь управлять. Для обучения вождению и получению настоящих эмоций от этого автомобиля "АВИЛОН" приглашает своих клиентов на Moscow Race Way к российскому гонщику Алексею Васильеву.
Модель Corvette официально поставляется на российский рынок с 2015 года с завода в США. На данный момент на рынке в наличии около восьми автомобилей. О поставках на следующий год GM не сообщает.
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