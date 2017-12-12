В Москву привезли уникальный Corvette ZO6

Компания "АВИЛОН", новый официальный дилер Chevrolet, выставила в своём шоу-руме уникальный Corvette ZO6.

Особенность автомобиля заключается в механической коробке передач. За счёт совокупности своих характеристик на сегодняшний день — это самый мощный Chevrolet Corvette за всю историю присутствия марки в России.

Среди отличительных особенностей:

Максимальная мощность 659 л. с. 880 Н*м крутящего момента

Семиступенчатая механическая коробка передач

Компактный механический нагнетатель 1,7 л увеличивает подачу воздуха в двигатель для достижения максимальной мощности

Разгон до 100 км/ч за 3 сек.

Керамическая тормозная система BREMBO

Алюминиевая рама

Карбоновый кузов

Бортовая система записи видео- и телеметрии

В современном мире спорткаров практически все системы автомобилей подчиняются электронным системам. Chevrolet Corvette ZO6 — это автомобиль, которым нужно уметь управлять. Для обучения вождению и получению настоящих эмоций от этого автомобиля "АВИЛОН" приглашает своих клиентов на Moscow Race Way к российскому гонщику Алексею Васильеву.

Модель Corvette официально поставляется на российский рынок с 2015 года с завода в США. На данный момент на рынке в наличии около восьми автомобилей. О поставках на следующий год GM не сообщает.