Автомобильный рынок начал расти

Насколько удачным первое полугодие 2017 года оказалось для автомобильного рынка России, переживающего непростые времена? На Первом ежегодном летнем медиа-пикнике автомобильной группы "Авилон", прошедшем в автосалоне Mercedes на Воздвиженке, эксперты рассказали о реалиях и тенденциях. О том, как идут продажи новых и подержанных машин, о начавших действовать изменениях в законодательстве по ОСАГО и о новых приёмах автодилеров в работе с клиентами.

Последние пару лет автомобильный рынок в России бурно лихорадило. Заметный спад продаж, уход из нашей страны не слишком популярных моделей и даже брендов целиком, законодательные реформы в этой сфере. "Для нас первое полугодие закончилось с положительной динамикой — рост продаж 12% и рост выручки более чем на 8%. Мы наблюдаем переход от стагнации рынка к докризисному периоду", — отметил Андрей Павлович, генеральный директор и председатель правления АГ "Авилон". Этот холдинг служит едва ли не лучшим индикатором рынка, объективно отражая общую картину продаж, поскольку является представителем двух десятков автопроизводителей первой величины: едва ли не всех существующих народных, премиальных и люксовых брендов в нашей стране.

Продажи новых машин — кто в плюсе?

"Стабильные результаты показал сегмент "люкс", — рассказал Андрей Павлович. — Буквально космическим взлётом можно назвать рост продаж Maserati — в шесть раз по сравнению с прошлым годом, что обусловлено появлением новой модели в классе люксовых внедорожников, Maserati Levante. Значительный рост продемонстрировал бренд Aston Martin за счёт выпуска новой модели DB11 — было продано более 20 автомобилей". Надо отметить, что в категории "люкс" вообще появление новинок играет решающее значение в формировании спроса.

Заметный рост у премиум-брендов — положительная динамика в 10% за шесть месяцев — продемонстрировала марка Mercedes-Benz, где наиболее популярными стали модели GLE-серии и Е-класса. Большим успехом пользовался коммерческий фургон Sprinter — крупные компании-перевозчики охотно обновляют парки. Перевыполнил план первого полугодия и бренд BMW, у которого максимальным спросом пользовалась модель X5. Jaguar — Land Rover увеличил продажи на 24%.

Отчётливое оживление наблюдается и в массовом сегменте, где производители фундаментально закрепились в нашей стране, построив заводы и пользуясь спросом не только у населения, но и у крупных компаний в их корпоративных автопарках. Традиционно лидируют Ford (прирост 18%, наиболее популярная модель — Focus), Hyundai (прирост 10%, наиболее популярная модель — Solaris) и Volkswagen (прирост 27%, лидер — Tiguan).

Есть приятные новости и по американским маркам: продажи Jeep & Chrysler выросли на 81%, что обусловлено изменением в коммерческой политике бренда и увеличением маркетинговой активности "Авилона". В этом году подписано соглашение с Cadillac, монобрендовый дилерский центр которого (400 кв. метров шоурума и 400 кв. метров сервисных площадей) разместится-на Волгоградском проспекте, рядом с салонами Jaguar Land Rover, Maserati и Audi.

"Уже около четырех месяцев продажи новых автомобилей идут вверх, — констатирует Игорь Моржаретто, эксперт, партнер аналитического агентства "Автостат". — Я не могу сказать, что кризис закончился, хотя некий период стабильности наступил. Но срабатывает эффект "отложенного спроса" — люди устали ждать конца кризиса и начали менять авто, поскольку срок замены истек. Несколько лет назад средний срок владения автомобилем в Москве составлял 4 года, по премиум-маркам – еще меньше. Сейчас же накопилось значительное количество машин, которыми люди владеют уже около пяти лет и более, и начал действовать тот самый "отложенный спрос". Плюс россияне привыкли в новой реальности – к уровню доходов, к курсу валют, плюс срабатывает господдержка – различные программы субсидирования. Мы прогнозируем, что в России по итогам этого года будет продано около 1 млн 550 тыс. новых автомобилей, что больше, чем в прошлом на 15%. Но это по благоприятным прогнозам – если нефть будет стоить около 60$ за баррель, а курс доллара составит 60 рублей, плюс-минус 3 рубля. По пессимистическому сценарию, когда баррель упадет до 40$, будет продано 1.350 – 1.400 тысяч автомобилей".

В сегменте автомобилей с пробегом, продаваемых автосалонами "АВИЛОН" в рамках trade-in, за шесть месяцев продажи увеличились на 3% – с января по май включительно было реализовано 2 200 авто в рамках trade-in, где средний чек составил 1,6 млн руб. Также растет доля кредитных продаж - в первой половине 2017 года в "АВИЛОНе" она варьировалась в зависимости от бренда, и составила от 30 % до 60 %. Ставки автокредитования начинаются от 5,9%, хотя окончательный показатель зависит от банка, марки и суммы первоначального взноса. Также в 2017 году по льготной программе автокредитования увеличилась максимально возможная стоимость автомобилей –с 1 150 000 рублей до 1 450 000 рублей.

"В особенности мы гордимся тем, что в 2017 году процент повторных покупок в АГ "АВИЛОН" приблизился к 50%. Для нас это одно из ключевых достижений и лучшая оценка нашей работы клиентами!", – заявил Андрей Павлович.

Новая схема ОСАГО – ремонт вместо денег

Вряд ли кто-то из автовладельцев еще не знает, что в мае этого года вступил в силу закон, устанавливающий основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо прежней денежной выплаты. Однако при ближайшем рассмотрении закон оказался весьма сырым, что отметили и страховщики, и представители авторемонтной отрасли, обсудив проблему в рамках медиа-пикника АВИЛОНа. В первую очередь камнем преткновения в новой схеме возмещения убытков стали гарантийные автомобили.

"Как известно, существуют оригинальные запчасти от автопроизводителя, и более дешевые аналоги. Официальный дилер не может себе позволить завозить и устанавливать клиентам неоригинальные детали, мы работаем предельно прозрачно, – отметила Оксана Сёмина, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "АВИЛОН". — И если автомобиль на гарантии, то ремонтироваться после ДТП он приезжает к официальному дилеру. А расчет стоимости деталей идет по принятым в РСА методикам и справочникам, где стоимость запчастей ниже оригинальных на 30-70%". К сожалению, по этим расчетам официальный дилер может отремонтировать стоящий на гарантии автомобиль только себе в убыток…

"Нужно в законе и в справочниках как минимум выделить сегмент гарантийных машин, на которые ценообразование на запчасти будет реальным, учитывающим цены оригинальных деталей, – считает Олег Мосеев, президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). — Страховые компании желали путем отказа от денежных выплат и замены их на ремонт, избавиться от прессинга автоюристов, заявляя, что теряют от их деятельности от 18 до 25 миллиардов рублей в год, и теперь, раз этих потерь теоретически больше не будет, можно было бы часть сэкономленной суммы направить на ремонт гарантийных машин по нормам официальных сервисов".

Очевидно, что в этом вопросе необходимо найти компромисс между страховыми компаниями и дилерами, и прописать его в поправках к закону. Тем более, что граждане начинают привыкать к новой схеме. "Из обратившихся по страховым случаям ОСАГО в мае-июне, уже половина выбирает ремонт, а не деньги – это означает, что растет доверие связке "страховщик + сервис", — отметил представитель компании "АльфаСтрахование" Юрий Нехайчук.

Пока же остается надеяться, что компромисс между страховыми компаниями и представителями официальных дилеров найдется. И пресловутые справочники средней стоимости запасных частей будут актуализированы с учетом особенностей ремонта гарантийных автомобилей, став соответствующими новой практике натурального возмещения в ОСАГО.

Комплаенс-контроль – зачем он автодилерам?

"В понятие "комплаенс" сегодня входит в первую очередь минимизация всех рисков компании, связанных с отношениями с госорганами, — поясняет Дмитрий Чуклинов, замначальника Департамента управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы РФ. - И мы рады, что столь крупная компания, как АВИЛОН одной из первых вводит у себя эту систему!"

"Комплаенс-контроль в нашей компании внедряется на всех уровнях, — заявил Андрей Павлович. — Во-первых, это действительно честное и прозрачное взаимоотношения и с государственными структурами, крайне важное при работе в сфере госзакупок, и с компаниями-клиентами, приобретающими и обслуживающими у нас автомобили. Крупные бренды мирового уровня, такие, как, скажем, Coca-Cola, Nestle, Microsoft, стараются сотрудничать только с компаниями, у которых практикуется принятая во всем мире система комплаенс-контроля и, соответственно, проходят честные тендеры".

На низовом же уровне комплаенс-контроль выражается в формировании честности и ответственности внутри компании — начиная от процедур первичной встречи с клиентом-покупателем или сдачи автомобиля в ремонт. Сотрудник не должен вступать в личные отношения с клиентами, давая за неофициальное вознаграждение скидки и намекая на получение бонусов, зная некую инсайдерскую информацию для внутреннего пользования – например, о грядущих понижениях цен в ближайшее время и так далее. Комплаенс-контроль как ключевой фактор воспитания коллектива изнутри — это залог доверительных отношений с клиентом.