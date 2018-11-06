Роскошь и отвага. "Авилон" первым протестировал внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Команда Rolls-Royce "Авилона" побывала в поместье Лорда Марча в Западном Суссексе, чтобы одной из первых опробовать на тест-драйве новый флагман легендарного британского бренда.

Директор дилерского центра "Авилон "Роллс-Ройс" Александр Залогин на заводе Rolls-Royce в Гудвуде лично испытал высшее достижение автомобильных инженеров в сегменте внедорожников — новый "Роллс-Ройс Cullinan. Залогин с командой инженеров протестировал в том числе прототипы, которые проходили испытания в снегах Арктики и в песках Сахары, прошедшие более 200 тысяч миль вне дорог, среди камней, бродов и болот.

Узкие, извилистые, живописные дороги Западного Суссекса не позволяют расслабиться за рулём такого крупного автомобиля. Однако Rolls-Royce идеально вписался в родную стихию — все участники дорожного движения провожали глазами статный кузов нового кумира известной на весь мир марки.

— Ни с чем не сравнимое ощущение комфорта при вождении заставляет переосмыслить подход к управлению автомобилем. Внушительных размеров внедорожник словно парит над дорожным полотном, окутывая водителя и пассажиров уютом. Cullinan абсолютно безразличен к качеству покрытия, будь то шоссе, или извилистая просёлочная дорога, — делится Александр первыми впечатлениями.

Cullinan является воплощением недостижимого ранее сочетания бескомпромиссной роскоши и превосходных внедорожных качеств. Своё название автомобиль получил в честь самого крупного алмаза. Сердцем автомобиля стал двигатель V12 объёмом 6,7 литра и мощностью 563 л.с. Внушительные габариты составляют 5341 мм в длину, 2164 мм в ширину, 1835 мм в высоту, с 3295 мм колесной базы. Внедорожник построен на основе специальной алюминиевой архитектуры, которая получила название Architecture of Luxury, и оснащён полноприводной трансмиссией и полноуправляемым шасси.

Примечательно, что "Авилону" удалось получить дополнительные квоты в связи с повышенным спросом на этот роскошный внедорожник, что сделает возможным удовлетворение самых взыскательных пожеланий наших уважаемых клиентов.

На правах рекламы