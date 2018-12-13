Какие подарки дарят дилеры при покупке нового автомобиля?

Скидки и подарки в виде дополнительного оборудования при покупке автомобиля уже не редкость, и клиентов таким предложением не удивить.

Крупные дилерские холдинги применяют нестандартные маркетинговые шаги по привлечению клиентов. "Авилон" дарит внедорожник премиум-класса Cadillac Escalade при покупке автомобиля Rolls-Royce Wraith в специальной комплектации Black Badge. Подобных автомобилей в мире выпущено менее 500 штук в мире.

Стоимость автомобиля, представленного в "Авилон. Rolls-Royce", — около 30 млн руб. Выгодную покупку можно совершить до конца уходящего года.

На правах рекламы.