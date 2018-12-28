DBX: Aston Martin приступил к испытанию первого прототипа своего внедорожника

В ноябре этого года Aston Martin официально заявил о начале испытаний прототипа своего первого внедорожника с утверждённым названием DBX. "АВИЛОН. Официальный дилер Aston Martin" в России уже начал принимать заказы на первый внедорожник в истории марки.

Сейчас автомобиль тестируют на трассе в северном Уэльсе, где проходил этап чемпионата мира по ралли под руководством главного инженера Aston Martin Мэтта Беккера. Впереди у автомобиля испытания в самых суровых температурных условиях, тесты на дорогах общего пользования, бездорожье и на легендарной трассе "Северная петля" (прим. Nürburgring Nordschleife).

Говоря о новом DBX, главный инженер Aston Martin Мэтт Беккер так прокомментировал работу над проектом: "Разработанная нами модель DBX с успехом прошла испытания на симуляторе вождения, что позволило нам добиться отличных показателей ещё на этапе проектирования. В результате сохранилась почти идеальная корреляция между симулятором и прототипом. DBX — это совершенной другой тип Aston Martin, и мы будем тестировать его в различных условиях, чтобы гарантировать опыт вождения, достойный "крыльев" бренда".

Премьера автомобиля намечена на конец 2019 года. Производство серийного кроссовера наладят на новом заводе компании в Сент-Атане, Южный Уэльс.

По дизайну серийный кроссовер Aston Martin DBX будет близок к концепт-кару 2015 года. В основу его ляжет новая платформа, которую планируют использовать впоследствии для электрических моделей марки Lagonda. По предварительной информации, кроссовер сохранит гибридную установку, как у концепта, однако помимо неё у модели будут традиционные бензиновые агрегаты: битурбо "восьмёрка" Mercedes-AMG мощностью около 600 сил и 750-сильный двигатель V12.

Генеральный директор и главный исполнительный директор Aston Martin Lagonda Энди Палмер сказал: "Видеть прототип разработки DBX в действии — важная глава в истории нашего первого внедорожника, поскольку это момент, когда он действительно оживает. DBX — это нечто большее, чем просто внедорожник, это первая модель, построенная на нашем совершенно новом объекте в Сент-Атан. Таким образом, это начало смелой новой эры в долгой истории компании".

Первый в истории серийный кроссовер Aston Martin DBX автомобиль будет полностью готов к эксплуатации в суровых российских условиях. В России автомобиль Aston Martin DBX будет доступен у официального дилера "АВИЛОН. Aston Martin" начиная с четвёртого квартала следующего года.

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