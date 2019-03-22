"Авилон" открыл новый дилерский центр Cadillac Chevrolet

Здесь будут представлены такие модели, как Escalade, XT5, CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Camaro, Corvette.

Автомобильная группа "Авилон" открыла самый большой в России шоурум Cadillac Chevrolet по новым стандартам бренда по адресу: Белая Дача, 15-й км МКАД. Это второй дилерский центр данных марок в портфеле "Авилона".

Шоурум площадью 450 квадратных метров размещает 10 автомобилей Cadillac Chevrolet, а именно весь модельный ряд General Motors, представленный в России в различных комплектациях: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette. На 2019 год план по продажам более 150 автомобилей.

Ещё 400 квадратных метров в дилерском центре выделены под зону сервисного обслуживания. Задача сервисного подразделения — обслуживание 150 автомобилей в месяц.

Дилерский центр открылся в рамках стратегии развития кластера "Авилон Белая Дача".

— Открытие нового дилерского центра Cadillac и Chevrolet является важным этапом на пути выполнения стратегии General Motors в России — активного продвижения нашей продуктовой линейки и увеличения доли присутствия в премиум-сегменте. Новый дилерский центр "Авилон Белая Дача" отвечает самым высоким стандартам качества Cadillac и Chevrolet, поэтому поклонники культовых марок смогут получать качественные услуги в приобретении и обслуживании своих автомобилей, а также познакомиться с новыми моделями, готовыми в скором времени выйти на российский рынок, — отметил Эктор Вилларреал, генеральный директор General Motors в России.

— Открытие нового дилерского центра — ещё один успешный шаг в рамках реализации стратегии "Авилон-2020", направленной на рост доли компании в премиум-сегменте. Благодаря жёсткому следованию стандартам импортёра и собственным инновационным разработкам в сфере обслуживания клиентов мы сможем увеличить долю марок в продажах в Москве и укрепить позиции Cadillac на автомобильном рынке, — комментирует Андрей Павлович, председатель правления автомобильной группы "Авилон".

В 2018 году "Авилон" продал 262 автомобиля брендов Cadillac Chevrolet и был удостоен награды от General Motors Russia за заслуги в области маркетинга.

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