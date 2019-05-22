"Авилон" разыграет новый BMW 3-й серии на финале по гольфу

Весь турнир будет разделён на несколько отборочных туров. Первый из них прошёл на территории гольф- и яхт-клуба "Пестово".

19 мая "Авилон" провёл первый отборочный этап турнира BMW Avilon Golf Cup. Как отмечают представители компании, мероприятие задумывалось как проект по развитию и популяризации игры в гольф на территории России. Для участия в первом отборочном туре на территории гольф- и яхт-клуба "Пестово" собралось более 80 гольфистов. Турнир проходил в формате stableford с учётом гандикапа. Волнения, неподдельных эмоций и азарта участникам соревнования прибавлял главный приз соревнований — новый автомобиль BMW 3-й серии 2019 года, который получит победитель финального этапа соревнований.

Председатель правления Автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович отметил, что BMW Avilon Golf Cup — это прежде всего спортивное соревнование, поэтому особое внимание уделили принципам состязательности, честности и справедливости. По его словам, в 2019 году "Авилон" продолжил популяризацию ценностей и традиций гольфа в России. Результатом развития спорта стало мероприятие, которое привлекло огромное количество гольфистов, а гольф как вид спорта благодаря приложенным усилиям удалось вывести на новый уровень.

Павлович отдельно отметил, что популярность спорта сыграла свою роль — уже на первый отборочный этап зарегистрировались десятки игроков.

В прошлом сезоне мы поддержали более 40 турниров. Пять отборочных этапов завершатся грандиозным двухдневным финалом, где лучшие сразятся за главный приз турнира —новый автомобиль BMW 3-й серии 2019 года Андрей Павлович

В рамках турнира BMW Avilon Golf Cup участники соревнований могли протестировать автомобили BMW Х7, BMW Х5 и BMW 8-й серии. Все, кто протестировал новинки от BMW, отметили современный дизайн автомобилей, их энергичный и спортивный характер. Кроме того, прямо на площадке, на которой проходила церемония открытия, "Авилон" презентовал новый BMW Х7 — флагманский кроссовер линейки Х.

Этот автомобиль отличает впечатляющий внешний вид, эксклюзивность и просторный салон класса люкс в сочетании со спортивной управляемостью и универсальностью, которые присущи марке BMW. Гости и спортсмены мероприятия также отметили, что, несмотря на грандиозный облик, автомобиль создаёт ощущение лёгкости и манёвренности благодаря чётким и стремительным линиям.

Кроме того, в рамках турнира состоялась презентация обновлённого флагманского седана бизнес-класса BMW 7-й серии. Одна из самых востребованных машин на российском рынке получила более динамичный облик и сохранила уникальные характеристики. Заявленный расход топлива у BMW 730d составляет всего 6 литров на 100 километров пути. Разгон до сотни при этом занимает меньше 6 секунд.

Также гостям мероприятия была предложена увлекательная программа, где каждый смог найти себе занятие по душе: опытные инструкторы провели мастер-класс по игре в гольф, рассказали об основных правилах этикета и организовали экскурсию по гольф- и яхт-клубу "Пестово".