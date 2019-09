В Москве завершился самый масштабный гольф-турнир BMW Avilon Golf Cup 2019

В минувшие выходные в "Завидово PGA National" прошёл заключительный этап гольф-турнира BMW Avilon Golf Cup 2019. По словам представителей компании, мероприятие задумывалось как проект по развитию и популяризации игры в гольф на территории России.

За главный приз турнира — новый автомобиль BMW 3-й серии — сражалось несколько сотен спортсменов-любителей со всей России. В финал вышли 80 гольфистов, отобранных в пяти отборочных этапах по сумме двух лучших результатов.

В знак поддержки генеральный директор "BMW Group Россия" Штефан Тойхерт и председатель правления АГ "Авилон" Андрей Павлович вышли в дружественном флайте вне зачёта со всеми участниками турнира. Турнир проходил в формате stableford с учётом гандикапа.

— В течение всего сезона около 400 игроков боролись за право выйти в финал. Пять этапов прошли потрясающе. Большое спасибо всем клубам. Это "PGA Завидово", "Пестово", "Линкс" и "Целеево". Мы постарались сделать турнир интересным. Сегодня в финале победит сильнейший. Но самое главное — это гольф. Гольф — это большая семья, всех нас объединяет. Это то, что мы делаем, — сказал Андрей Павлович.

В рамках турнира все желающие могли протестировать автомобили BMW Z4, BMW Х7, BMW Х5 и BMW 8-й серии. За весь период соревнований было проведено более 300 тест-драйвов. Все участники отмечали современный дизайн автомобилей, их энергичный и спортивный характер.

Победители номинаций Closest to the pin, Longest drive, а также Hole in one получили памятные призы, символизирующие спортивный дух BMW. А вот автомобиль BMW достался победителю турнира Максиму Сазонову.

— Погода была не очень комфортная, но победитель всё равно должен был определиться. Наверняка кто-то мог и лучше сыграть, но повезло сегодня мне. Гольф — непредсказуемая игра. Иногда думаешь: завтра приду и буду играть так хорошо, а оказывается, как будто в первый раз играешь. И наоборот. От чего это зависит, сложно сказать. Для меня гольф — это игра против поля, которое пытаешься пройти с каждым разом лучше, — рассказал победитель.

Турнир BMW Avilon Golf Cup завершился торжественной церемонией закрытия и награждением победителей. За дружеским ужином в клубном доме игроки могли поделиться впечатлениями от игры в гольф, обсудить самые яркие моменты, насладиться мелодичными композициями в исполнении Rolls Band и, конечно, подвести итоги турнира.

— Победитель был непредсказуем. Учитывая специфику нашего турнира, невозможно было выиграть случайно. Выиграть можно было, показав два отличных результата и в первый день, и во второй день, — делится впечатлениями директор по маркетингу Андрей Каменский.

За последние несколько лет компания "Авилон" тесно связана с гольфом. В прошлом году автодилер поддержал более 40 турниров в Москве и Московской области. Спорт и технологичность — важнейшие составляющие ДНК бренда BMW, поэтому компания уделяет большое внимание тем видам спорта, которые наиболее полно раскрывают философию марки. Бренд BMW является неизменным партнёром гольф-турниров, организуемых Ассоциацией профессионального гольфа PGA.