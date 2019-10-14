Золото и куски метеорита. "Авилон" показал самый дорогой Rolls-Royce в России

Каждый из Rolls-Royce Phantom Tranquillity можно сконфигурировать индивидуально под каждого владельца.

8 октября 2019 года "Авилон" и Rolls-Royce представили в Москве новую лимитированную коллекцию автомобилей Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Ограниченная версия включает в себя всего 25 автомобилей, выполненных с использованием самых дорогих материалов. Всего два автомобиля были окрашены в чёрный цвет, остальные 23 получили фирменный белый цвет. Внутри — золото, платина, авиационный алюминий и отделка кусками настоящего метеорита, с помощью которых владелец может приблизиться к космосу.

Директор по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Фрэнк Тимэнн отмечает, что в единственном Phantom Tranquillity для России огромное количество особенностей и регулятор громкости, отделанный кусками настоящего метеорита. Этот метеорит упал на Землю в начале ХХ века, когда создатели легендарной марки Чарльз Роллс и Генри Ройс только познакомились.

Представьте себе — вы регулируете громкость с помощью материала, которому два или даже три миллиарда лет, и всё это когда-то упало из космоса Фрэнк Тимэнн

Каждый Phantom Tranquillity с уникальной отделкой стоит более 60 млн рублей. Несмотря на внушительную стоимость, единственный прибывший в Россию автомобиль сразу три клиента рассматривают к покупке. Каждый Phantom Tranquillity из лимитированной серии выполняется по фирменной британской программе Bespoke, с помощью которой каждый автомобиль можно сделать таким же уникальным, как отпечаток пальца.

Дизайнер Rolls-Royce Motor Cars Мэтью Дантон объясняет, что с помощью программы Bespoke можно добиться невероятного уровня персонализации каждого автомобиля.

Сделать уникальными можно многие детали, чтобы подчеркнуть личность автомобиля. В некоторых случаях (даже в классических автомобилях) программа Bespoke позволяет создавать такую персонализацию, которая представлена в этом автомобиле Мэтью Дантон

Уникальность автомобиля также отметил председатель правления и генеральный директор "АГ "АВИЛОН" Андрей Павлович.

Phantom — это квинтэссенция Rolls-Royce. Мы гордимся тем, что вскоре увидим этот уникальный Phantom на российских дорогах Андрей Павлович

Отдельная черта автомобиля — динамики акустической системы Bespoke Audio. Они покрыты золотом, а в компании отмечают, что дизайн акустики — отсылка к космическим аппаратам NASA "Вояджер", запущенным в конце 70-х для исследования Солнечной системы.

Кроме уникальной отделки каждый Phantom Tranquillity из лимитированной серии получит традиционный для модели двигатель — V-образный 12-цилиндровый мотор объёмом 6,750 литра. Длина автомобиля останется прежней: от хромированной решётки до заднего бампера Phantom Tranquillity — ровно шесть метров.