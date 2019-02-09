Девушка 8 лет живёт с главным подозреваемым в убийстве её отца, предав семью

Сальваторе Ротироти был забит до смерти на подъезде к своему дому в Джелонге, Австралия, тридцать лет назад. Предполагаемого убийцу поймали, но затем его пришлось отпустить, когда свидетели начали отказываться от собственных показаний. Дело так и не раскрыли, пишет Daily Mail.

Мария Ротироти вот уже восемь лет живёт с главным подозреваемым в убийстве своего отца, и её нисколько это не смущает. Что нельзя сказать о её семье. Брат девушки, Винс, только недавно узнал о личной жизни сестры, и это привело его в ужас.

Тридцать лет назад одного из сыновей Сальваторе взяли в заложники и потребовали выкуп в сто тысяч долларов. Отец согласился на все условия, однако при передаче преступник потребовал ещё больше денег, и встреча закончилась ужасной смертью Сальваторе. Через три недели полиция задержала главного подозреваемого в убийстве — 21-летнего Винса Зангази. Но дело так и не было раскрыто, поскольку свидетели стали отказываться от показаний или вовсе менять их. Винса отпустили на свободу.

Если бы отец узнал об этом, он бы в гробу перевернулся. Как она может жить с человеком, которого обвиняют в его убийстве Винс Ротироти

Тем не менее Марию это не смутило, вместе с возлюбленным она сбежала в пригород Сиднея и поменяла имя. За любую информацию об убийстве назначено вознаграждение, а Зангази до сих пор считается подозреваемым.