Хозяин погиб после нападения оленя, которого он держал как домашнее животное

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Хозяин погиб после нападения оленя, которого он держал как домашнее животное

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Фото: © Facebook/Mandi Mcdonald

Пол и Менди Макдональд из Австралии около двух лет назад завели на своей ферме оленя в качестве домашнего животного. Но до недавнего времени они не понимали, насколько опасно держать в неволе дикое животное.

47-летний Пол Макдональд, как обычно, вошёл в загон, чтобы покормить оленя, как вдруг тот набросился на хозяина. Жена Менди попыталась помочь ему и сама получила серьёзные травмы. Оттащить от родителей разъярённое животное удалось только их сыну, но было уже слишком поздно, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mandi.mcdonald.16" target="_blank">Mandi Mcdonald</a></p>

Медики ничем не смогли помочь Полу и на месте констатировали его смерть, а Менди увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Она уже провела в операционной более восьми часов. Агрессивного оленя полиции пришлось застрелить.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mandi.mcdonald.16" target="_blank">Mandi Mcdonald</a></p>

Олень вапити — один из самых крупных подвидов, особи достигают 150 см в холке. Он жил в семье около двух лет, но, судя по всему, ранее не нападал на хозяев. Однако олени становятся агрессивными и рьяно защищают свою территорию во время брачного сезона, который наступает как раз в это время года.

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