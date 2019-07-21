15 фото из Австралии, после которых туда не захочется ехать ни за что и никогда

1. Морской крокодил. Этого монстра зовут Нифти, и он около шести метров в длину
2. Чтобы снять показания с электрического счётчика, нужно постараться. Можно и без света пожить пару месяцев
3. Особый вид транспорта. Доступен исключительно в Австралии
4. "Ну, привет"
5. Даже если вы видите змею в ланчбоксе, это не значит, что её можно есть
6. Ничего особенного, просто гигантский ярко-красный слизень
7. Град тоже представляет опасность для жизни
8. Это не неожиданный мороз, а дело лапок пауков
9. Этого дождевого червя нашли в Квинсленде. Хотели они этого или нет
10. Австралийская пищевая пирамида в действии
11. Жук сидит на мальчике... Или мальчик сидит под жуком. Непонятно
12. Посмотри, у меня есть что-то на спине?
13. Единственное нормальное применение уггам всё-таки нашли
14. Можно собрать целую коллекцию насекомых, прежде чем поймаешь мышь
15. Эта штука красивая и из Австралии. Должно быть, она смертельно опасна. Но нет, эта почти безвредна
Туристы сняли видео, как играют с осьминогом, не зная, что глядят в лицо смерти