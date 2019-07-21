15 фото из Австралии, после которых туда не захочется ехать ни за что и никогда

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Фото © Reddit / fancyfire, dedokta

О богатейшей фауне Австралии ходят легенды, и она способна довести до мурашек любого. Ядовитые медузы, змеи в самых неожиданных местах — малая часть того, с чем приходится сталкиваться местным жителям и туристам. В подборке ниже — самые впечатляющие примеры, при взгляде на которые можно порадоваться, что между нами и Австралией — тысячи километров, моря и океаны.

1. Морской крокодил. Этого монстра зовут Нифти, и он около шести метров в длину

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/t/meanwhile_in_australia/mdCSA" target="_blank">robdedog89</a></p>

2. Чтобы снять показания с электрического счётчика, нужно постараться. Можно и без света пожить пару месяцев

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/2wvafu/this_is_how_australians_ensure_their_electricity/" target="_blank">dedokta</a></p>

3. Особый вид транспорта. Доступен исключительно в Австралии

<p>Фото © Reddit/<a href="https://twitter.com/MrMeMock/status/1079448894981828608" target="_blank">MrMeMock</a></p>

4. "Ну, привет"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/bx0rud/roofhanger_suspended_grey_headed_flying_fox_a/" target="_blank">Katica123</a></p>

5. Даже если вы видите змею в ланчбоксе, это не значит, что её можно есть

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SnakeCatchersAdelaide/photos/bc.Abq9_D3QZa0_oGn0YRI7__ZbHYNTQ-KuYUiQ4nJ3RygbkNVm2JI64heZntdbd82z5g1popPhQpJYZM798UKAkbq57scAxgQ3jub2be2J91SGjjPXbB0FasnRYVsiTmUz0YjXoN8nLgOBZclSCdRSE7kk/1604183843005464/?type=1&opaqueCursor=Abq5NlyxqRaNuI5Y3SPsw56L2ehu-2iKvgdKVUKXPSfdeH9jaGRwqK05tHJj86MVJLvJjsy8n-hRXlYEE9D9DMEP541ZbnQ3w3OQWHVM89WYExqRwDebs6Ggl1OmGWe1Ad7mDvo6CS6O90YxRlCRVfpwvgCFylnPgwD4YoyuqvoGP8sdWPsL3Z7Fyqb0olOwZ1w2IWbU4eklHYTjmz5GhFqN8Y-RHDA19Y34-NmjR-d0gNOnmu4r4n51dErjtAYsw0YvpIJAfaOuUiFNtxBRGqUiP-aS9l1dHgQzFBAVbDsleOMMYFS96GwNyh0K63bpfynEiSqNGYbZTpgTpair7nw-1cvYA4jPeLjpAAC75uBLDqaE-VDvJ0LWuUZXTNYOhToXuqYIqLUiyJR--IOe6UNBk1OmfwSq9S_sfgZS7Fz_RJFuIFv18WgEwJCXFzfsHMzXsgmqVcQXS85PZ5mNd73vKejuINBrh04A9klvHTs_9xdoUoDZ6F0DayNj562C-8J87krJO5q7rYNvGJXhz-FtduaRLXqIq4j9D57CY8QOFszNBYElmWhazAnKkdXvIZ_jYlvEjK5DnYQeLfqvkfAsXGNmKbMP9lgCBnv2RYgb-w&theater" target="_blank">Snake Catchers Adelaide</a></p>

6. Ничего особенного, просто гигантский ярко-красный слизень

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/7z9uu6/til_there_is_giant_hot_pink_slug_it_is_only_found/" target="_blank">Don_Bonnigan</a></p>

7. Град тоже представляет опасность для жизни

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1qr4zh/australia_where_even_the_hail_can_kill_you/" target="_blank">CCPearson</a></p>

8. Это не неожиданный мороз, а дело лапок пауков

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/4s9juq/spider_frost_rural_victoria_australia/" target="_blank">mad66</a></p>

9. Этого дождевого червя нашли в Квинсленде. Хотели они этого или нет

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/natureismetal/comments/7urwfy/a_massive_earthworm_found_in_queensland_australia/" target="_blank">gDisasters</a></p>

10. Австралийская пищевая пирамида в действии

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/t/meanwhile_in_australia/jLMPa0w" target="_blank">HocusPenis</a></p>

11. Жук сидит на мальчике... Или мальчик сидит под жуком. Непонятно

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/wn1x1/honey_there_is_a_kid_on_our_bug/" target="_blank">fancyfire</a></p>

12. Посмотри, у меня есть что-то на спине?

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1dxfhq/the_flies_are_much_worse_than_the_spiders_in/" target="_blank">kearvelli</a></p>

13. Единственное нормальное применение уггам всё-таки нашли

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/9jarpg/this_is_why_you_dont_leave_your_shoes_outside_in/" target="_blank">mrmilf</a></p>

14. Можно собрать целую коллекцию насекомых, прежде чем поймаешь мышь

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/NxhIx" target="_blank">HocusPenis</a></p>

15. Эта штука красивая и из Австралии. Должно быть, она смертельно опасна. Но нет, эта почти безвредна

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1cxfzx/my_first_post_and_i_live_in_stralia/" target="_blank">escobarcogi</a></p>

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