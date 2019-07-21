15 фото из Австралии, после которых туда не захочется ехать ни за что и никогда

О богатейшей фауне Австралии ходят легенды, и она способна довести до мурашек любого. Ядовитые медузы, змеи в самых неожиданных местах — малая часть того, с чем приходится сталкиваться местным жителям и туристам. В подборке ниже — самые впечатляющие примеры, при взгляде на которые можно порадоваться, что между нами и Австралией — тысячи километров, моря и океаны.

1. Морской крокодил. Этого монстра зовут Нифти, и он около шести метров в длину

2. Чтобы снять показания с электрического счётчика, нужно постараться. Можно и без света пожить пару месяцев

3. Особый вид транспорта. Доступен исключительно в Австралии

4. "Ну, привет"

5. Даже если вы видите змею в ланчбоксе, это не значит, что её можно есть

6. Ничего особенного, просто гигантский ярко-красный слизень

7. Град тоже представляет опасность для жизни

8. Это не неожиданный мороз, а дело лапок пауков

9. Этого дождевого червя нашли в Квинсленде. Хотели они этого или нет

10. Австралийская пищевая пирамида в действии

11. Жук сидит на мальчике... Или мальчик сидит под жуком. Непонятно

12. Посмотри, у меня есть что-то на спине?

13. Единственное нормальное применение уггам всё-таки нашли

14. Можно собрать целую коллекцию насекомых, прежде чем поймаешь мышь

15. Эта штука красивая и из Австралии. Должно быть, она смертельно опасна. Но нет, эта почти безвредна

Туристы сняли видео, как играют с осьминогом, не зная, что глядят в лицо смерти