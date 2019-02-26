Тем временем в России. Водитель автобуса заменил колесо бревном и поехал дальше

Кто из нас не слышал про русскую народную смекалочку? Периодически нам приходится наблюдать её и в действии. Как, например, на этом ролике.

Очевидцы сняли в Прокопьевске Кемеровской области необычный способ эвакуации автобуса, который лишился заднего колеса. Транспортное средство ехало на честном слове и на одном... бревне. Именно его водитель, прислушавшись к советам мудрых товарищей, прикрепил вместо отсутствующей запаски.

Автобус ехал на буксире в автомастерскую, бревно дымилось, Илон Маск, конечно, завидовал. В отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса заявили, что "такая буксировка до места ремонта допускается, если нет возможности закрепить колесо", пишет "Сибдепо".