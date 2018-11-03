Автоледи из Краснодара бросила Bentley на переходе и угрожает всем недовольным

Бизнесвумен из Краснодара стала звездой социальных сетей, после того как припарковала свой Bentley на пешеходном переходе. Правда, такой славе девушка оказалась не рада и обрушила на головы пользователей, которые распространили фото и видео с нарушением, град угроз и оскорблений.

Снимки автомобиля нарушительницы появились в городском сообществе Краснодара.

Пользователей возмутили фотографии, и они решили найти владелицу Bentley по его номеру. Впрочем, её даже не пришлось искать — Екатерина Курдуманова сама выложила в Instagram видео, в котором объяснила, что не могла припарковаться иначе и нормальные люди должны были это понять. К сожалению, мы не можем опубликовать этот ролик, так как он почти наполовину состоит из мата. Как и другая видеозапись, найденная пользователями, — на ней Екатерина кроет отборной бранью работников полиции.

Скандальное поведение автоледи может объяснить вот этот документ. По мнению пользователей, удостоверение судьи на имя Гатикоевой Екатерины Александровны принадлежит героине этой истории.

После того как скандал с фотографиями и видео начал набирать обороты, в соцсетях появилось ещё одно видео. На кадрах женщина, которая называет себя Катрин Атаевой-Добришман, грозится наказать своих обидчиков. Женщина очень старается не материться, и это ей почти удаётся.

Ну что, придурки, идиоты, мещане, педики и все те, кто руководит этим парадом... Я вас накажу лично. Знайте это. Каждому придёт смерть от меня. Вы что о себе, дворняги, вообще возомнили? Вы что, можете вершить чужие судьбы? Вы вообще кто? Катрин Атаева-Добришман

По некоторым фразам из видео может сложиться впечатление, что девушка не вполне адекватна.

Вы, сявки, которые недопоняли вообще, кто я в этой жизни… Все полицейские, судмедэкспертиза и все, кто идут сейчас к Гатикоевым по делу, их друзья, которые прикрывают, Меженов, знайте… Я вас накажу в астрале. Катрин Атаева-Добришман

Отметим, что завершения эта история пока не получила. Пользователи не испугались астральной угрозы и не удалили из Сети фото и видео с участием Екатерины. Как оскорблённая бизнесвумен планирует действовать дальше, пока не известно.