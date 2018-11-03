Автоледи из Краснодара бросила Bentley на переходе и угрожает всем недовольным

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Автоледи из Краснодара бросила Bentley на переходе и угрожает всем недовольным

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Бизнесвумен из Краснодара стала звездой социальных сетей, после того как припарковала свой Bentley на пешеходном переходе. Правда, такой славе девушка оказалась не рада и обрушила на головы пользователей, которые распространили фото и видео с нарушением, град угроз и оскорблений.

Снимки автомобиля нарушительницы появились в городском сообществе Краснодара.

<p>Фото: соцсети</p>

Пользователей возмутили фотографии, и они решили найти владелицу Bentley по его номеру. Впрочем, её даже не пришлось искать — Екатерина Курдуманова сама выложила в Instagram видео, в котором объяснила, что не могла припарковаться иначе и нормальные люди должны были это понять. К сожалению, мы не можем опубликовать этот ролик, так как он почти наполовину состоит из мата. Как и другая видеозапись, найденная пользователями, — на ней Екатерина кроет отборной бранью работников полиции.

<p>Скриншот: L!FE</p>

Скандальное поведение автоледи может объяснить вот этот документ. По мнению пользователей, удостоверение судьи на имя Гатикоевой Екатерины Александровны принадлежит героине этой истории.

<p>Фото: соцсети</p>

После того как скандал с фотографиями и видео начал набирать обороты, в соцсетях появилось ещё одно видео. На кадрах женщина, которая называет себя Катрин Атаевой-Добришман, грозится наказать своих обидчиков. Женщина очень старается не материться, и это ей почти удаётся.

Ну что, придурки, идиоты, мещане, педики и все те, кто руководит этим парадом... Я вас накажу лично. Знайте это. Каждому придёт смерть от меня. Вы что о себе, дворняги, вообще возомнили? Вы что, можете вершить чужие судьбы? Вы вообще кто?

Катрин Атаева-Добришман

<p>Фото: соцсети</p>

По некоторым фразам из видео может сложиться впечатление, что девушка не вполне адекватна.

Вы, сявки, которые недопоняли вообще, кто я в этой жизни… Все полицейские, судмедэкспертиза и все, кто идут сейчас к Гатикоевым по делу, их друзья, которые прикрывают, Меженов, знайте… Я вас накажу в астрале.

Катрин Атаева-Добришман

Отметим, что завершения эта история пока не получила. Пользователи не испугались астральной угрозы и не удалили из Сети фото и видео с участием Екатерины. Как оскорблённая бизнесвумен планирует действовать дальше, пока не известно.

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