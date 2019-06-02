Пара устала от вопросов о детях и устроила съёмку с долгожданным "пополнением"

Счастливые родители держат на руках малыша... Супруги Брейден и Пейтон Томичич решили, что это слишком банальный сюжет для фотосессии, и поместили в центр композиции автомобильную запчасть.

Супружеская пара из штата Юта, США, поделилась с друзьями в "Фейсбуке" радостной новостью. На своей странице Брейден написал, что к этому моменту они с Пейтон готовились два года — со дня свадьбы — и наконец он настал, сообщает Upi.

Только вот на фотографиях, прикреплённых к записи, вопреки ожиданиям был вовсе не новорождённый малыш. На радостных и нежных снимках Брейден и Пейтон держат на руках не розовощёкого младенца, а огромную чёрную деталь для машины — нагнетатель. И у него даже есть имя — Итон.

Брейден — заядлый автолюбитель, он профессионально занимается фотографией кастомизированных авто. Даже их свадебная фотосессия с Пейтон проходила на фоне любимой машины парня — чёрно-оранжевого Ford Mustang GT 2007 года.

Побаловать себя новой деталью для мустанга Брейден решил после того, как его мама всё чаще стала спрашивать, когда же они подарят ей внуков. Фотографии счастливых "родителей" автозапчасти собрали более 15 тыс. комментариев в "Фейсбуке".