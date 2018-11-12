Хозяин автомобиля устал его ремонтировать и нанёс на кузов летопись всех поломок

Эстонец, имя которого не называется, приобрёл автомобиль BMW. Это был выставочный образец с пробегом 12 тыс. км. Но радоваться автолюбителю пришлось недолго. Его ожидали поломка за поломкой, пишет auto.geenius.ee. В какой-то момент владельцу машины это всё надоело и он нанёс на кузов авто список всех неприятностей, которые с ним случились.

Водитель проехал всего 50 тысяч километров и столкнулся с массой проблем. Среди самых серьёзных — замена рулевого колеса, двигателя и компрессора. И хотя часть ремонтных работ провели по гарантии, за два года ему надоело постоянно чинить машину и ездить домой на такси — его пришлось вызывать 25 раз.

Мужчина решил вернуть машину назад. При покупке эстонец заплатил за BMW седьмой серии почти 123 тыс. евро (9,3 млн рублей). Теперь салон предлагал 67,5 тыс. евро, но его это не устроило. Автолюбитель хотел хотя бы 85 тыс.

Так как договориться сторонам конфликта не удалось, хозяин авто придумал оригинальное решение проблемы. Он написал на корпусе злополучного транспортного средства: "Цена машины 122 700 евро — и вот что вы получаете за эти деньги". И добавил: "Под капотом должно быть 450 лошадиных сил, но в действительности там только одна и она еле работает".

Также он написал подробный список всех поломок. Например, на отметке в 18 тыс. км у него сломалась вентиляция водительского сиденья, затем люк, приборная панель и так далее. Неизвестно, получится ли у мужчины добиться желаемого таким образом, но внимание привлечь ему точно удалось.