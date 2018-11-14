Машина протаранила ворота гаража в тот момент, когда за ними была пожилая пара

Камеры наблюдения сняли ужасающий момент, когда пожилая пара оказалась придавлена воротами гаража, на которые затем наехал автомобиль. На кадрах видно, как мужчина и женщина гуляют по улице, держась за руки, как вдруг огромные стальные ворота начинают падать. Инцидент произошёл в Рио-де-Жанейро, сообщает Daily Mail.
Ставни, вес которых составляет около 70 кг, были сорваны с петель из-за неуправляемого автомобиля. Машина начала скатываться и остановилась, только когда упёрлась в разрушенную металлическую конструкцию.
Женщина, которой, по предварительным данным, было около 70 лет, смогла выбраться самостоятельно. После чего при помощи прохожих ей удалось вызволить 74-летнего супруга, который застрял под задними колёсами автомобиля. Пара чудом отделалась лишь синяками и ссадинами. В тот же день их выписали из больницы и отправили домой.
Потрясённый владелец автомобиля рассказал, что он только вернулся домой из продуктового магазина и относил покупки домой, когда произошло происшествие. Мужчина услышал грохот и выбежал на улицу, чтобы помочь пострадавшим. Он также заверил, что поставил автомобиль на ручной тормоз, но не смог объяснить, почему он пришёл в движение. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ДТП — человеческая ошибка или техническая неисправность.
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