Машина протаранила ворота гаража в тот момент, когда за ними была пожилая пара

Пострадавших придавило металлической конструкцией, вес которой составлял около 70 кг.

Камеры наблюдения сняли ужасающий момент, когда пожилая пара оказалась придавлена воротами гаража, на которые затем наехал автомобиль. На кадрах видно, как мужчина и женщина гуляют по улице, держась за руки, как вдруг огромные стальные ворота начинают падать. Инцидент произошёл в Рио-де-Жанейро, сообщает Daily Mail.

Ставни, вес которых составляет около 70 кг, были сорваны с петель из-за неуправляемого автомобиля. Машина начала скатываться и остановилась, только когда упёрлась в разрушенную металлическую конструкцию.

Женщина, которой, по предварительным данным, было около 70 лет, смогла выбраться самостоятельно. После чего при помощи прохожих ей удалось вызволить 74-летнего супруга, который застрял под задними колёсами автомобиля. Пара чудом отделалась лишь синяками и ссадинами. В тот же день их выписали из больницы и отправили домой.

Потрясённый владелец автомобиля рассказал, что он только вернулся домой из продуктового магазина и относил покупки домой, когда произошло происшествие. Мужчина услышал грохот и выбежал на улицу, чтобы помочь пострадавшим. Он также заверил, что поставил автомобиль на ручной тормоз, но не смог объяснить, почему он пришёл в движение. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ДТП — человеческая ошибка или техническая неисправность.