Стоп-кража. Что может спасти автомобиль от угона?

По данным страховых компаний, самыми угоняемыми в 2018 году в России стали "директорский" автомобиль Toyota Camry и "таксистский" Hyundai Solaris. Лайф разбирался, как уберечь свою машину от угонщиков.

Нельзя сказать, что у автомобилей Toyota, Hyundai или Kia плохие замки, поэтому их чаще всего угоняют. Автоэксперт Андрей Ломанов утверждает: чем массовей автомобиль, тем большее количество людей заинтересовано в нём — в качестве как транспортного средства, так и донора запчастей.

Абсолютной противоугонной защиты на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Но есть технологии и негласные правила, которые могут минимизировать риски пропажи автомобиля.

Противоугонные системы

Практически в каждом городе России есть несколько автомастерских, которые предлагают установить различные противоугонные системы. Цифровая блокировка двигателя, которая управляется по кодовому каналу, двухсторонняя сигнализация, замки капота, рулевого вала и коробки передач — примерный список противоугонных хитростей, которые можно установить на свой автомобиль.

Иногда новые автовладельцы сталкиваются с печальной ситуацией: купили автомобиль с рук — через некоторое время машину угоняет бывший продавец, который сделал себе ключи от проданного автомобиля.

По словам экспертов, воры давно изучили все стандартные противоугонные системы, поэтому лучше всего заказать индивидуальную.

— Можно обратиться в компанию, которая занимается установкой противоугонных систем, и поставить "секретку". Специалисты создадут противоугонную схему: вы садитесь в машину и, чтобы её запустить, нажимаете какую-то комбинацию кнопок на руле, например. А знать её будете только вы. Возможно, так получится уберечь свой автомобиль от жуликов, — говорит автоэксперт Виталий Нефёдов.

По мнению Андрея Ломанова, профессиональные специалисты могут вскрыть любой автомобиль — независимо от противоугонных систем, которые на нём установлены. "Секретки" и прочие хитрости — это не обман. Это защита от "двух пьяных подростков" или им подобных людей, которые шли по улице и решили: "Сейчас мы уедем и будем кататься вот на этом автомобиле!" И они начинают вскрывать замки, пытаться разблокировать сигнализацию и так далее. От профи в угонах никакие "секретки" не защитят.

Каско-страхование

Даже самые дорогие охранные системы защищают автомобиль не на 100%. И вероятность пропажи машины всё-таки есть. А вот оформленное каско при угоне автомобиля может покрыть практически все потери.

Страхование от угона может быть полным и неполным. Первое включает в себя все виды возможных страховых случаев: угон, авария, повреждение и так далее. Неполная страховка защищает только от угона или причинения ущерба в результате ДТП.

Да, каско — это недёшево. Но есть факторы, снижающие стоимость страхового полиса: стаж водителя, был ли водитель ранее участником ДТП, год выпуска автомобиля — чем старше машина, тем дороже страховка. И, несмотря на дороговизну страхового полиса, автолюбитель может быть уверен, что ему выплатят компенсацию до 95% рыночной стоимости автомобиля.

Спутниковая поисковая система

Андрей Ломанов считает, что каско и спутниковая система — наиболее надёжные способы защиты, которые могут спасти автомобиль от угона.

В случае попытки угона система автоматически посылает сигнал владельцу автомобиля и в диспетчерский центр. У оператора есть возможность определить характер угона, координаты машины и сообщить полученные данные в полицию. Информацию о своём автомобиле владелец может получать в режиме онлайн. Не придётся искать очевидцев, отсматривать камеры наружного наблюдения и искать машину в полулегальных автосервисах. Спутник укажет её точное местоположение, и владелец сможет достаточно быстро вернуть свою машину — конечно, с помощью правоохранителей.

Аэрография

Рисунки на кузове автомобиля некоторые делают из любви к искусству, а для кого-то это относительно бюджетная возможность уберечь машину от угона. По словам Виталия Нефёдова, аэрография индивидуализирует автомобиль — угонщик не сможет проехать незамеченным по городу на такой машине. Но также эксперт отмечает, что аэрография не является гарантией от воровства авто, поскольку угонщики могут поставить машину на эвакуатор, как будто её владелец неправильно припарковался, и тогда никто из очевидцев и не подумает, что это угон.

Как говорят автолюбители, угонщики не любят машины с аэрографией ещё и потому, что детали кузова будут требовать перекраски. А это лишние заботы для угонщиков и материальные траты.