Поворачивай! Каким машинам запретят въезд в Москву и Санкт-Петербург?

Поворачивай! Каким машинам запретят въезд в Москву и Санкт-Петербург?

Фото: © Max Pixel

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Президентский совет по правам человека предложил запретить въезд в столицы машинам низкого экологического класса. Правительство поддержало эту идею. Кому и когда перекроют дорогу?

В столицу запретят въезд машинам с экологическим классом Евро — 0,1,2,3

К ним, согласно исследованию Russian Automotive Market Research, относится почти 60% автопарка россиян

Фото: © Pixabay

Какие машины относятся к Евро-0 и Евро-1?

Японские машины до 1997 года

Европейские до 1996 года

Американские до 1995 года

Китайские до 2003 года выпуска

Фото: © Pixabay

Популярные модели экологического класса Евро-0 и Евро-1

Многие отечественные авто, например: старые Уазы, Волги, Газели, Москвичи придётся вывезти за 101 километр

Фото: © Википедия

Какие машины относятся к Евро-2?

Японские машины до 2004 года

Европейские до 2000 года

Американские до 2000 года

Китайские до 2007 года выпуска

Фото: © Flickr/Vetatur Fumare

Популярные модели экологического класса Евро-2

Например, Subaru forester 2002 года. Или Honda Civic 2003. Из Европы — Ford Mondeo или Mersedes E-класса — до сих пор популярны

Фото: © Flickr/BrunoAmaru

Какие машины относятся к Евро-3?

Японские машины до 2010 года

Европейские до 2004 года

Американские до 2003 года

Китайские с 2008 года выпуска

Корейские до 2005 года

Фото: © Википедия

Популярные модели экологического класса Евро-3

У японцев семейный Honda Odyssey. Американский Ford Focus. А как быть с BMW 3-Series (Е36) и 5-Series (E39)? А ещё Scoda Octavia

Фото: © Flickr/Jean-Jacques MARCHAND

В 2018 году подержанных машин купили вчетверо больше, чем новых

Новых купили 1 млн 623 тысячи. Подержанных 5 млн 401 тысячу.

На Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе на одну новую покупку 43 б/у

Фото: © Flickr/Lex Kravetski

В Москве средний возраст машины 10–12 лет

И не все отвечают экологическим нормам. Какие придётся продавать, узнаем уже 4 марта, когда правительство утвердит новые правила

Фото: © Flickr/Anton Novoselov

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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