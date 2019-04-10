Молдавская модель возмутила жителей Лондона, украсив ламборгини 2 млн кристаллов

26-летняя Дарья Радионова уже не в первый раз занимается подобными изысками. За недолгое время девушка успела приложить руку к украшению Lamborghini Huracan и Mercedes CLS. Теперь пришло время очередной шикарной машины — Lamborghini Aventador, пишет Daily Mail.

Дарья выложила фото в своём инстаграме, представив вниманию подписчиков своё новое творение — Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски. Девушка давно проживает в Лондоне, Англия, куда она переехала из Молдавии. Именно местные мастера выполнили пожелание модели и постарались над её спорткаром.

По словам девушки, на то, чтобы украсить машину, потребовались два миллиона кристаллов и 700 часов работы. Мастера из салона лондонского Cars in Cloaks потратили в целом два месяца, чтобы закончить апгрейд "ламборгини". Такая модель в стандартной комплектации стоит примерно 25 млн рублей, но теперь, с учётом огромного количества "сваровски", её цена взлетела до небес.

Свой обновлённый спорткар Дарья решила впервые выгулять в Найтсбридже, Лондон, похвалившись дорогущей машиной. Но в Сети такие изыски девушки не оценили. Многие посчитали, что чёрный автомобиль стал выглядеть безвкусно. А другие добавили, что обилие кристаллов утяжелило корпус и испортило аэродинамику, так что теперь спорткар вряд ли разгонится до оригинальных скоростей.

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