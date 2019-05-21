ГАЗ — лучший. В Москве прошло ралли ретроавтомобилей

Рёв моторов, изящные кузовы и восторженные взгляды толпы — в Москве состоялось ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day". Как это было — в репортаже Лайфа.

У гостиницы "Метрополь" припарковано 40 раритетных авто, серийно выпускавшихся до 1979 года. Все машины соответствуют своей оригинальной конструкции. Здесь Packard super eight, Сadillac series 62, Chevrolet Corvette 1960 года, "Чайка" ГАЗ-13 1975 года, BMW 503 1960 г., Renault EF 1914 года и ГАЗ-М-20 "Победа" 1953 года. Прохожие останавливаются, фотографируют, заглядывают в салоны: такие автомобили — большая редкость.

Ралли на ретроавтомобилях "Ингосстрах Exclusive Classic Day" проходит в Москве четвёртый год подряд. Участники должны проехать по заданному пути следования за лучшее время и продемонстрировать красивую и безопасную езду по маршруту, зашифрованному в дорожной карте, которую они получили только на старте. Всего участники преодолели по центральным улицам столицы 80 километров.

По Москве летели ретроавтомобили, многие — с откидным верхом. За рулём люди в стилизованных костюмах. В этом году организаторы мероприятия предложили экипажам Family (Team) Look Dress Code подобрать образы, сочетающиеся друг с другом и с ретроавто. Некоторые дамы надевали шляпы с широкими полями и белоснежной вуалью. Мужчины наматывали вокруг шеи стильные шарфы в цвет своих машин. Самыми стильными были признаны два экипажа. Первый — Анны Дорошиной и Сергея Ушанова: она — в монотонном белом костюме с широкополой шляпой и белоснежной фатой, он — в строгом костюме. Второй — Ирины Бережной и Татьяны Огородниковой — в современных костюмах с яркими надписями-принтами. В таком же стиле девушки одели своего маленького шпица, на курточке которого крупно было написано: Fashion.

Гонка длилась около четырёх часов. Пит-стоп был расположен во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, чтобы участники могли отвлечься от дороги и передохнуть.

По итогам соревнований судьи ралли определили победителей в четырёх категориях.

Обладателем главного приза — недельного тура для двоих в пятизвёздочном отеле на острове Сардиния — в зачёте "Спорт" стал экипаж № 35 в составе Владимира Клюзко и Светланы Мозговой на автомобиле ГАЗ-24 1971 года.

Победителем зачёта "Ветеран" (автомобили до 1949 года выпуска) стал экипаж № 9 в составе Дмитрия Пономарёва и Виталия Воронова на BMW 327 1939 года.

В зачёте Old-timer (автомобили с 1949 по 1973 год выпуска) лучшим был признан экипаж № 1 в составе Алексея Прупеса и Полины Суриной на Mercedes 300c 1957 года.

Первым в зачёте Young-timer (автомобили с 1974 по 1979 год) стал экипаж № 37 в составе Олега Алексеева и Мурата Банова на Chevrolet Camaro 1978 года.

— Ралли на классических автомобилях — это красивое мероприятие. Мы с искренней симпатией относимся к спорту, к коллекционированию, а самое главное — к людям, которые умеют получать удовольствие от жизни и от настоящей спортивной борьбы. В свою очередь, премиальный страховой бренд "Ингосстрах Exclusive" помогает в полной мере насладиться всеми радостями жизни, потому что мы защищаем самое ценное: здоровье, имущество, бизнес — и тем самым дарим нашим клиентам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне", — говорит начальник управления страхования VIP-клиентов компании "Ингосстрах" Ирина Пономарёва.

По словам председателя Ралли клуба классических автомобилей (РККА) Станислава Соловьёва, мероприятие в Москве ничуть не уступает европейским ретрогонкам.

— Мы часто бываем в Италии, во Франции и в других западных странах, где классические автомобили не такая редкость, как в России: они там в каждом гараже стоят. Но российские автолюбители с особой заботой относятся к своим машинам, поэтому у нас они очень ухоженные и могут проехать тысячи километров по любому городу мира, — говорит председатель РККА.

В России такой вид спорта, как ралли на классических авто, существует только 20 лет, но, как отмечает Соловьёв, наши коллекционеры и автолюбители выступают на очень хорошем уровне. И то, "что в ралли "Ингосстрах Exclusive Classic Day" победу одержал отечественный ГАЗ, — это особенно приятно".