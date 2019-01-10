Новые автомобильные номера. Какие они и когда появятся?

ГИБДД перенесла сроки введения в России новых транспортных знаков. Их разработка велась три года. Сначала планировали ввести их в 2017 году, затем с января 2019 года. Но теперь называют новую дату. Лайф разбирался, что изменится.

Автомобилисты могут расслабиться. Но ненадолго. Перенос сроков связан с бюрократической волокитой. Проект нового ГОСТа Р 50577-2018 разработали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии осенью этого года. Но ГИБДД не может закупить их раньше, чем через полгода — поэтому введение нового стандарта начнётся 4 августа 2019-го.

Старый ГОСТ принимали ещё в 1993 году, поэтому по многим параметрам он устарел. Автолюбителей ждут десять видов новых номеров. Однако стиль и дизайн кардинально трогать не стали.

Прежде всего стоит радоваться мотоциклистам. Новые регистрационные знаки наконец-то уменьшили. В ширину на 15 мм (до 23 см), в высоту — на 60 мм (до 12,5 см).

Впервые появятся регистрационные знаки для мопедов. Это коснётся макси-скутеров, чей объём двигателя более 50 куб. см. Выглядят номера так же, как и мотоциклетные, но имеют другой набор и порядок букв.

Кроме того, похожие знаки ввели и для снегоходов. В новых автомобильных номерах сохранится прежняя цветовая гамма. Белый номер — для обычных транспортных средств, синий — для машин МВД и национальной гвардии, красный — для дипломатов, чёрный — для военных и жёлтый — для такси.

Однако в ГИБДД вспомнили о владельцах североамериканских машин, а также японских праворуких автомобилей. У тех номер имеет иную форму, и теперь российские знаки адаптировали под западный формат.

Ещё одна новинка — специальные номера для раритетной техники. Для неё ввели определение "классическая" и прибавили к номеру букву "к". Для спортивных машин ввели определение "спортивная" и добавили на номер "с". Эти категории распространяются и на автомобили, и на мотоциклы.

Но пока нет чётких правил, какие машины подходят под первую и вторую категории. И какие ограничения особый номер на них налагает. Например, в США раритетным авто запрещено выезжать на скоростные трассы.

Рассматривался вариант, что классические авто могут разделить на группы по годам выпуска: до 1 января 1946 года, с 1 января 1946-го до 31 декабря 1969-го, с 1 января 1970-го по 1987 год. Но как это будет на практике, ещё не ясно.

Со спортивными машинами тоже пока туманная ситуация — идёт ли речь о машинах с большим объёмом двигателя или конкретно о спортивных болидах. Номера же для них выглядят так.

Стандартный же автомобильный номер остался в формате М 000 ММ 55. С возможностью добавить трёхзначный код региона. Никаких новшеств вроде особых RFID-меток не появилось. На месте остались написание RUS и государственный триколор.

В итоге можно сказать, что новые номера не удивили дизайном. Им добавили функционала, и многим авто- и мотолюбителям они будут определённо полезны. Большинство же разницы не заметит. Конечно, если к лету утверждённые прототипы не поменяются.

Обменивать новые номера на старые можно будет по желанию. Но при постановке машины на учёт с 4 августа 2019 года владельцам выдадут уже знаки нового образца. Это ускорит этап перехода.