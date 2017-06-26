Reuters: Takata обратится в суд для защиты от банкротства

Цифра, которую производителю необходимо выплатить клиентам в рамках отзыва автомобилей, может увеличиться до десяти миллиардов долларов.

Японский производитель подушек безопасности Takata в понедельник готовится обратиться в суд для обеспечения защиты от банкротства, сообщает Reuters.

По данным агентства, обязательства компании перед партнёрами в настоящий момент составляют около девяти миллиардов долларов.

Как ожидается, обращение позволит компании продолжить работу в штатном режиме.

Напомним, производитель оказался в центре крупного скандала в 2014 году, когда стало известно, что неисправные подушки безопасности привели к гибели по меньшей мере 16 человек и стали причиной травм не менее 180. В результате произошедшего в странах стали массово отзывать автомобили.