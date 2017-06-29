Китайские диверсанты на российских дорогах

Эксперты лаборатории Московского автомобильно-дорожного института провели экспертизу популярных дешёвых алюминиевых дисков азиатского производства и обнародовали катастрофические результаты — на китайских литых колёсах ездить смертельно опасно! Проблема вышла на федеральный уровень, и сегодня потоку контрафакта в Минпромторге срочно готовится законодательный заслон.

Любой владелец автомобиля знает, что колёсные диски делятся на две основные категории: штампованные стальные и литые алюминиевые. Существуют, конечно, и иные подвиды — кованые, сборные и другие, — но их количество в общей массе колёс невелико, и сейчас речь не о них.

На каких колёсах ездить?

Штампованные стальные диски — это классика во всех смыслах, достаточно надёжные и "дубовые" колеса. Их ключевая особенность — низкая цена, поэтому на "штамповках" чаще всего выезжают из автосалонов свежекупленные машины в недорогих комплектациях. Штампованные диски тяжелы, и машина в движении ведет себя менее комфортно, чем могла бы. "Штамповки" ржавеют зимой, да и красотой не блещут , чаще всего их стыдливо прячут за пластиковыми декоративными колпаками.

Иное дело диски, отлитые из алюминиевого сплава. На них поведение машины в движении улучшается, алюминий устойчив к ржавчине, а внешний вид таких колес украсит любое авто, даже немолодое и дешевое. Но при покупке новой машины не всякий откликнется на призывы менеджера оснастить автомобиль оригинальными литыми дисками, поскольку цены на них кусаются... Поэтому едва ли не каждый второй автовладелец рано или поздно отправляется в автомагазин, на рынок или в интернет, где представлен огромный ассортимент алюминиевых колес на любой вкус. Глаза разбегаются, а цены просто подарок в сравнении с оригиналом от автопроизводителя. Не секрет же, что литые диски для мужчины — как свадебное платье для женщины, да простят дамы столь "кощунственное" сравнение…

Однако, не все так просто. Секрет низкой цены вполне объясним: более 90% легкосплавных колесных дисков на витринах наших онлайновых и оффлайновых магазинов импортировано в Россию из Китая. А азиатские фабриканты, как известно, - мастера экономии. Вот только экономия в данном случае — на нашем здоровье и жизни. "Китайские литые колеса низкого качества изготовлены, как правило, из очень хрупкого сплава, еще более ухудшающего свои характеристики зимой, - рассказал доцент МАДИ, руководитель лаборатории ИЛКА-МАДИ Александр Вахромеев. - При их производстве не соблюдается технология литья. Такие колеса не соответствуют техническим требованиям и представляют серьезную угрозу жизни и безопасности людей".

Подтверждает низкое качество дисков и статистика ГИБДД: на 111% больше ДТП по причине технической неисправности транспортных средств произошло в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Погибло 978 человек (рост на 82%), пострадало 8052 человека (рост на 115%). В этой статистике существенную долю составляют аварии, случившиеся именно по причине разрушения колес.

Эксперты в шоке

"Более 80% китайских дисков не соответствуют стандартам качества и безопасности стран ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2001 и Правилам ЕЭК ООН", — утверждает Борис Кисуленко, замдиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ.

Невысокое качество китайских изделий, в том числе автозапчастей, - не секрет. Но одно дело — народная молва, другое — результаты сертифицированных лабораторных испытаний. Именно их провели в тестовой лаборатории Московского автомобильно-дорожного института. В самых обычных интернет-магазинах экспертами было приобретено 12 моделей дисков от популярных китайских брендов. По десять экземпляров каждой модели - именно столько требует полный комплекс тестирований на сертифицированном и поверенном оборудовании по отечественным и международным нормам.

В течение двух с половиной месяцев, с февраля по апрель, специалисты МАДИ подвергали китайские алюминиевые колеса реальным нагрузкам, которые происходят при повседневной эксплуатации автомобиля, а также нагрузкам, которые колесо должно выдержать при ударах в ДТП и на дорожных неровностях. На специальных стендах проводились испытания на изгиб с вращением, изгиб при кручении, испытания на удар под углом 13°, испытания на удар под углом 30°, а также проверки на коррозионную стойкость в течение 384 часов в камере соляного тумана.

"Увы, качество 10 из 12 моделей китайских алюминиевых колес оказалось ниже всякой критики, - отметил Александр Вахромеев, руководитель лаборатории ИЛКА-МАДИ, проводившей исследования литых дисков. - Почти на всех колесах при тестовых нагрузках произошли катастрофические изменения конструкции: разрушение с полным отрывом центральной части диска от обода, отделение части закраины от обода, трещины в закраине". Лишь одно колесо прошло тесты полностью, и еще одно — частично. На последнем закраина треснула, давление в шине начало падать, но за нормативную минуту не упало полностью — теоретически за это время автомобиль может остановиться, не потеряв управление. Во всех же остальных случаях разрушение колеса ведет к потере управления и выезду на встречную полосу, в кювет.

"По результатам тестов, к некачественным, относятся колеса таких распространенных на нашем рынке китайских марок, как Alcasta, Nitro, E-wheels, CrossStreet, Megami, YST, Yokatta, Legeartis, GR, Zumbo, Realux, SHLK, — подытожил Рифат Салимгареев, председатель комитета по технической политике Национальной Ассоциации производителей автомобильных компонентов. - Они не отвечают требованиям обязательного технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", единого для выпуска автомобильных компонентов на рынки всех государство ЕАЭС. Потребитель должен сделать выбор, что для него в приоритете — стоимость или безопасность".

Особенно неприятно, что низкокачественная продукция предназначена в основном для машин, которые принято называть "народными" - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Nissan Almera, Chevrolet Aveo, Renault Megan. То есть, для наиболее массового сегмента автомобилей, где вопрос стоимости стоит наиболее остро. А когда дешевое китайское "литье" приобретают автовладельцы, предпочитающие активный стиль езды, риск разрушения колес резко возрастает.

Как бороться с китайской угрозой?

"Первый рубеж" ответственности, безусловно, лежит на самом водителе машины. Да, диски под тем же логотипом, что и купленный автомобиль, дороговаты, но существует немало российских производителей литых легкосплавных колес, в которых применяется качественный отечественный алюминий, строгая технология процесса производства, рентгеновский контроль отливки, прочная окраска. Это марки SKAD, K&K, Proma, Tech Line и другие. Розничная цена их несущественно выше китайских, хотя, разумеется, ассортимент разновидностей не столь высок, как у азиатского импорта. Если целенаправленно отдавать предпочтение российским дискам, то, в принципе, можно защитить себя с высокой долей уверенности.

Второй же рубеж должно обеспечивать государство, создавая законы, препятствующие импорту опасных товаров. В 2015-2016 годах в нашу страну для розничной продажи было ввезено порядка миллиона алюминиевых колесных дисков, и в этом количестве преобладала китайская продукция.

"В нашей стране крайне ограниченное количество лабораторий, которые могут реально проводить полный спектр испытаний колесных дисков, - подчеркнул Андрей Кежаев, руководитель Союза испытательной лаборатории и органов по сертификации (Ассоциация "СИЛА"). - Это лаборатория производителей колес ООО КиК, ООО ЛМЗ, СКАД и испытательная лаборатория ИЛКА-МАДИ. Однако проводятся испытания и выдаются сертификаты в таком объеме и количестве, что совершенно очевидно - осуществляются они исключительно на бумаге".

Но даже по имеющемуся сертификату трудно идентифицировать продукцию: в нем часто отсутствуют сведения о модели, типе или артикуле колес. Плюс распространена практика выдачи на основании одного протокола документов на множество партий колес.

"По нашей оценке около 80% сертификатов соответствия на продаваемые в России импортные алюминиевые диски выданы необоснованно, без проведения необходимых испытаний. Их выдавали лаборатории, которые по рейтингу Россаккредитации имели крайне низкую оценку, — подтверждает Алексей Ефимов, руководитель направления стандартизации Алюминиевой ассоциации, объединяющей крупнейших производителей и потребителей алюминия России. - Заказать сертификат в такой лаборатории очень просто, за пару дней и сумму, около сорока тысяч рублей вы получите нужный вам "документ". Тогда как подлинные обязательные тесты в полном объеме занимают не менее 16 дней и стоят заметно дороже".

Россаккредитация регулярно отзывает лицензии у недобросовестных лабораторий, и эта работа приносит плоды, но, тем не менее, пока еще их достаточно, чтобы выдавать сертификаты всем желающим без каких-либо реальных исследований. Нужны более радикальные решения, и сейчас Алюминиевая ассоциация совместно с Минпромторгом занимается разработкой порядка лицензирования импорта автомобильных колес в Россию. В июне этого года Госкомиссия под руководством министра Дениса Мантурова на заседании по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила и направила в правительство РФ проект постановления о введении лицензирования ввоза колесных алюминиевых дисков. Когда новый порядок заработает, для импорта в нашу страну партии колес будет недостаточно приобрести липовый сертификат соответствия — поставщику придется получить лицензию от Минпромторга, которая отсеет недобросовестных импортеров опасных колес и даст больше шансов качественной отечественной продукции.