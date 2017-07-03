Гостеприимство по-немецки

Девиз "клиент всегда прав" в начале ХХ века ввёл в обиход владелец знаменитого лондонского универмага Selfridges Гарри Селфридж, но истинную клиентоориентированность сегодня могут позволить себе лишь премиум-бренды — такие как Mercedes. У постоянных и будущих клиентов штутгартской компании особые отношения с любимым брендом, ведь не зря говорят, что верность Mercedes передают из поколения в поколение! И вот в рамках дружеских встреч с поклонниками марки официальный дилер "Мерседес-Бенц" ДЦ "Авилон" на Волгоградском проспекте выступил в необычной для себя роли развлекательного центра для всей семьи и своеобразного музея современных серийных, эксклюзивных и даже ретроавтомобилей!

Среди желающих провести необычный автоуикенд в знаменитом стеклянном здании официального дилера "Мерседес-Бенц" ДЦ "Авилон" были и владельцы штутгартской марки со стажем, и будущие покупатели, и просто любители, и ценители едва ли не лучших автомобилей в мире. Девушки приценивались к компактным и дерзким городским компактам A-серии, кабриолетам C-класса и экстравагантным родстерам SL, мужчины уважительно хлопали тяжёлыми дверьми легендарных "гелендвагенов" с их бескомпромиссно узнаваемым обликом, не имеющим аналогов и конкурентов в линейках других марок. Тем, кто имел серьёзные намерения, были предложены невероятные скидки на десять автомобилей в наличии, а детвору тем временем развлекали аниматоры, предлагая порисовать красками прямо на кузове новенького белоснежного кроссовера GLC!

G500 — знакомый незнакомец

Сегодня линейка продукции Mercedes широка как никогда. Добрая половина ассортимента представлена на трёх этажах ДЦ "Авилон" на Волгоградке, и охватить их все мы не сможем при всём желании. Поэтому акцентируемся на едва ли не самом узнаваемом детище штутгартских инженеров, мимо которого не смог равнодушно пройти ни один гость уикенда "Авилон" — того самого легендарного Geländewagen, живого символа престижа, надёжности и универсальности!

G-серию всегда ценили за её консервативность, и сквозь десятилетия до наших дней модель пронесла всё, за что её ценят, дополнительно впитав в себя в последние годы все высокотехнологичные опции бренда: джойстик Comand, фирменный дисплей-планшет с навигацией, управлением аудиосистемой, выводом картинки с камеры заднего вида и множество сопутствующих мультимедийных функций. Но на первом месте всё же: классическая лестничная рама, жёсткие мосты, блокировки межколёсных и межосевых дифференциалов, могучие V-образные битурбированные двигатели (от 8-цилиндрового 421 л.с. у G 500 до 12-цилиндрового 630 л.с. у AMG G 65), автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия 7G-Tronic.

Знаете ли вы всё об этом знаменитом внедорожнике? Не факт! К примеру, особого внимания заслуживает уникальная версия G 500 4x4² — "четыре на четыре в квадрате". Главное достоинство необычной модификации — подвеска. Автомобиль стоит на портальных мостах, опирающихся на сдвоенные амортизаторные стойки, где одна из каждой пары — обычная гидравлическая, а вторая — с электронным управлением жёсткостью. Портальные мосты — это значит, что на каждом колесе установлен дополнительный бортовой редуктор, благодаря которым выросла тяга в сравнении с классическим мостом, а дорожный просвет увеличился до запредельных 44 сантиметров.

G 500 4x4² бескомпромиссен на любом бездорожье; при включении всех трёх дифференциалов он легко штурмует вязкие грунты без боязни сесть на брюхо, преодолевает брод с глубиной до метра. При этом внутри — настоящая роскошь эксклюзив-пакета Designo: передние спортивные сиденья AMG, отделка дверей, стоек и потолка чёрной кожей Designo и микрофиброй Dinamica, премиальная аудиосистема объёмного звучания Harman Kardon с 12 динамиками общей мощностью 450 Вт.

Да, кстати, не каждый знает, что "гелендваген" бывает не только чёрным! В версии Crazy Color Edition G-класс может быть заказан в жёлтом, зелёном, оранжевом, красном или фиолетовом цветовых вариантах!

Автоцентр как музей

На отдельной площадке стоит настоящая ракета — Mercedes AMG GT-S. Его 8-цилиндровый V-образный 4-литровый двигатель развивает 510 лошадиных сил и момент 650 н.м. — разгон с нуля до сотни за 3,8 секунды! Жёлтое двухместное купе класса "гран туризмо", которое редко встретишь вживую на дороге, вблизи выглядит нереально — даже не сразу верится, что это серийное авто. Каждый мотор AMG GT-S собирается вручную согласно принципу "один человек — один двигатель". Мастер отвечает за весь сборочный цикл, о чём свидетельствует его личная подпись на табличке двигателя. Автомобиль притягивает своим техническим совершенством, и поскольку завороженные взрослые задерживаются возле него надолго, рядом установлен специальный стенд на основе игровой консоли PlayStation, полностью имитирующий кокпит гонщика — чтобы дети не скучали!

На фоне могучих соседей по демозалу, вроде 367-сильного AMG GLC 43 и других мощных Mercedes, серебристый E220D смотрится контрастно: его дизельный двухлитровый двигатель развивает мощность всего… 110 сил! Однако именно этот автомобиль внимательно изучают Сергей и Алексей Прохоровы, папа с сыном лет шестнадцати.

"У меня всю жизнь были дизельные "мерседесы" — сперва на поколении дизелей OM 615-617, потом на поколении OM 601-603, — рассказывает москвич Сергей Прохоров. — Знаменитые своей надёжностью агрегаты, которые выхаживали до миллиона без капремонта мотора! А это — новинка, самый современный двухлитровый дизель OM 654, впервые полностью алюминиевый, с турбиной водяного охлаждения и с огромным ресурсом, поскольку с двух литров снимают очень скромную по современным меркам мощность. И расход — меньше пяти литров в городском режиме… Да, к нему, пожалуй, стоит присмотреться".

Достопримечательность дилерского центра "Авилон" — полностью реставрированный 170V, выпускавшийся с 1936 по 1955 годы. Олдтаймер будто вчера сошёл с конвейера — он даже стоит на оригинальных ретрошинах Firestone Deluxe Champion! Деревянный каркас кузова, обшитый металлическими листами, опирается на необычную стальную Х-образной раму. С 38-сильным двигателем машина потребляла 10 литров бензина на сотню и имела независимую подвеску на всех колесах.

Ольга Новикова, которая пришла на день открытых дверей в Mercedes-"Авилон" с двумя детьми, подводит малышей к сверкающему лаком ретростаричку, показывая, какими были машины на заре автомобильной эпохи. "На таком ездил советский разведчик Штирлиц!" — говорит она и делает типичную ошибку: действительно, не все знают, что в книге Юлиана Семёнова штандартенфюрер раскатывал по Берлину на "хорьхе". В легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны" "хорьх" пришлось заменить на "мерседес", но не такой, как стоит в "Авилоне", а 230-й модели.

И раз уж зашла речь о машинах довоенных времён, нельзя не вспомнить гремевшую в ту же эпоху марку Maybach, поглощённую в 1960 году концерном Daimler и забытую в качестве производителя автомобилей на долгие десятилетия. Сегодня "Майбах" возрождён под именем Mercedes-Maybach. Демозал премиального бренда находится на третьем этаже официального дилера "Мерседес-Бенц" ДЦ "Авилон", и оттуда почему-то раздаются звуки музыки, скачущей с джаза на техно, с классики на хард-рок… Дело в том, что рядом с роскошным лимузином установлена футуристичная аудиосистема — партнёры автодилера предлагают заказчикам "майбаха" своими ушами почувствовать, что означает термин hi-end.