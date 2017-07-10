Фальстарт "Кортежа". Когда же будет готов президентский лимузин?

На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что лимузин из проекта "Кортеж" примет участие в инаугурации главы государства в следующем году.

По его словам, президент России Владимир Путин уже протестировал лимузин проекта "Кортеж" и остался доволен работой российских автомобилестроителей.

"Он уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели", — заявил министр. Мантуров не уточнил, когда именно состоялось тестирование, но сказал, что машина удовлетворила лидера страны. Первыми автомобили серии "Кортеж" ("прототип А") должны получить сотрудники Федеральной службы охраны — до конца 2017 года.

Сразу после слова Мантурова опроверг пресс-секретарь президента.

— Эти наброски, скажем так, прототип, президент видел, действительно ему понравилось, но о тестировании пока, конечно, говорить преждевременно, — заявил Дмитрий Песков.

Позже и сам президент высказался на эту тему. Во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита G20 Путину задали вопрос относительно его планов использовать новейшую машину представительского класса "Кортеж" в церемонии инаугурации президента в 2018 году. Однако в ответ на провокационный вопрос журналистов Путин пошутил, что и не было такого желания, потому что на неготовой машине ездить невозможно.

— Нет, пока ещё не возникло, потому что она ещё не готова. Вы сами ездите на машине, которая ещё не готова? А потом, когда вы покатаетесь, тогда я посмотрю, как это происходит, и вместе с вами её испытаем, — ответил российский лидер.

Семь долгих лет

Нелишним будет вспомнить саму историю возникновения идеи "Кортежа". Дискуссия на тему отечественного лимузина для первых лиц началась с открытого письма главного редактора журнала "Авторевю" Михаила Подорожанского в мае 2010 года, в котором тот призывал тогда ещё президента России Дмитрия Медведева пересесть с немецкой машины на оставшийся у ЗИЛа лимузин спецсерии.

Пересаживать никого никуда не стали. Зато начиная с 2011 года Минпромторг активно включился в работу по созданию будущего президентского лимузина.

Логично, что первое, что пришло на ум, — переделать для правительственного истеблишмента легендарный ЗИЛ. У одноимённого завода ещё сохранялись небольшие мощности и несколько автомобилей с запчастями. Для завода, который был на последнем издыхании, это стало бы спасением. Производство грузовиков к тому моменту практически заглохло, а предполагавшиеся иностранные партнёры из Foton и Tata не смогли найти общий язык с собственником — правительством Москвы.

К концу 2011 года завод выставил готовую машину — проект "Монолит" (ЗИЛ-4112Р). Назвать еёе новинкой было нельзя: по сути, это был слегка осовремененный вариант каноничного горбачёвского ЗИЛ-41047.

В 2012 году, после того как главой государства стал Владимир Путин, этот проект выпал из числа претендентов на звание первой машины России.

Одновременно свой проект предложила и "Группа ГАЗ". Возглавлявший завод Бу Андерссон предложил Минпромторгу довольно простое решение: полное заимствование технической основы машины с производством в России минимального числа кузовных деталей. В качестве объектов заимствования рассматривались большие седаны формата Bentley Continental Flying Spur и Volkswagen Phaeton. На ГАЗе собирались лишь подкорректировать внешность, чтобы визуально дистанцироваться от "донора".

Проект не требовал больших инвестиций: ГАЗу пришлось бы отчислять роялти и оплачивать стоимость деталей оригинальному поставщику. Наряду с ГАЗом в 2013 году доступ к "Кортежу" попыталась заполучить компания Marussia (ныне обанкротившийся первый российский производитель спорткаров).

Все эти проекты так и не нашли должной поддержки со стороны чиновников: во-первых, они предполагали не разработку нового, а либо возвращение к "брежневским членовозам", либо простое копирование иностранных образцов.

Разработку лимузина для президента передали ФГУП "Центральный научно-исследовательский и автомоторный институт НАМИ".

С места в карьер за 8 млрд

НАМИ акцентировал внимание на том, что речь шла о создании российских технологий для России — единой модульной платформы, двигателей и агрегатов к ней, на которых будут построены более доступные коммерческие аналоги госавтомобилей. Гражданские версии, по задумке института, должны были уже через небольшой срок окупить все инвестиции. Именно НАМИ очертил модельную линейку "Кортежа" в виде лимузина, большого седана, внедорожника и минивэна.

В декабре 2014 года "Кортеж" подошёл к этапу, когда нужно было определиться с ключевым партнёром. В числе претендентов на размещение сборочного производства рассматривался УАЗ (входит в группу Sollers), КамАЗ и АвтоВАЗ.

Вскоре Мантуров объявил победителем Sollers — по его словам, именно там будет организовано полномасштабное производство всех моделей.

— Это будет и внедорожник, и микроавтобус, и седан, и лимузин с участием "Ростехнологий", "Росавто", которые будут по сути основными бизнес-партнёрами со стороны государства, обеспечивая последующее развитие этого проекта, — заявил министр. Почти одновременно с этим заявлением Минпромторг разместил заказ на проектирование и запуск в производство отечественных автомобилей для первых лиц государства. Максимальная стоимость заказа составила 8,051 млрд рублей.

Впрочем, уже в 2016 году появилось сообщение, что компания Sollers отказалась от участия в проекте.

К этому моменту было построено несколько образцов седанов серии А, которые были испытаны на Дмитровском полигоне. Также появилась информация, что автомобиль будут собирать силами НАМИ.

Как писал ранее Лайф, сборка машин "Кортежа" будет налажена в цехах Завода опытных конструкций (ЗОК) НАМИ, расположенного в Москве на Авторемонтной улице.

По последним данным, также одной из площадок для производства автомобилей проекта "Кортеж" станет автобусный завод ЛиАЗ, расположенный в подмосковном Ликино-Дулёве. Это предприятие входит в холдинг "Русские автобусы", принадлежащий "Группе ГАЗ". На подмосковном заводе автомобили "Кортежа" будут проходить предпокрасочную подготовку кузовов: фосфатирование, катафорезное грунтование, нанесение герметизирующей и противошумной мастики. Сама же покраска будет производиться уже в НАМИ на ЗОК.

Проводить подготовку к покраске именно на заводе ЛиАЗ решено было из-за того, что на предприятии имеется достаточная по размерам ванна для нанесения катафорезного покрытия методом погружения, способная вместить кузов президентского лимузина.

А русский ли?

В отличие от знаменитых ЗИЛов и "чаек", нынешний президентский лимузин сложно будет назвать российским в чистом виде. Как ранее сообщал Лайф, основным разработчиком и поставщиком компонентов для "Кортежа" могла стать австрийская Magna.

Выбор Magna выглядит неслучайным, у этой компании сложились давние отношения с российским автопромом. В 2006–2009 годах Magna по заказу госконцерна "Ростехнологии" создала проект автомобиля С-класса для АвтоВАЗа. Тогда сумму наработок не получилось воплотить в жизнь, но спустя пять лет эти технологии легли в основу НИОКР Lada Vesta, недавней яркой новинки АвтоВАЗа.

Не менее значимое участие в разработках деталей примет и целая группа других австрийских компаний. Компания Rubig обеспечит поставки коленвалов, шатунов, шестерён, головок, блока мотора и других сложных деталей; Zörkler изготовит особо прецизионные шестерни трансмиссии.

С самого начала "Кортежа" одной из острых проблем были мотор и трансмиссия. В 2014 году для этих целей привлекли инжиниринговое подразделение Porsche. Помимо участия в создании мотора, Porsche обеспечивает стратегические решения по адаптации суммы наработок под конкретные технические требования проекта.

Глава Минпромторга Мантуров признавался, что к 2018 году планируемый объём первой партии "Кортежа" не превысит 200 машин. Со слов министра, серийный выпуск автомобилей "Кортежа" будет налажен, только если появятся коммерческие заказы от частников. В министерстве говорят, что к 2020 году выпуск достигнет 4–5 тысяч автомобилей в год.

Впрочем, уже сейчас не очень верится, что в озвученные сроки мы увидим производство серийного автомобиля, но, возможно, ответственные чиновники и исполнители порадуют хотя бы президента готовым продуктом.