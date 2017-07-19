Aston Martin впервые показал фото "Валькирии"

Компания Aston Martin показала первые фотографии гиперкара Valkyrie.

«Валькирия» будет весить всего 1030 кг, при этом мощность его 6,5-литрового V12 достигнет 1130 л.с. К тому же уникальный гиперкар должен получить систему рекуперации кинетической энергии, взятой у болидов Формулы 1. Для разгона до сотни потребуется не более двух секунд. Десяти секунд хватит для того, чтобы развить скорость до 320 километров в час. При этом максимальная скорость составит 420 километров в час.

Салон выглядит невероятно компактным, однако главный конструктор AM, Марек Райхман, уверяет, что в кабину без труда поместятся двое взрослых людей средней комплекции.

Сиденья Valkyrie будут оснащены 3D-сканером, который будет отслеживать и повторять форму тела владельца. Он крепится с помощью болтов непосредственно к раме из углеродного волокна с четырехточечными ремнями безопасности.

Зеркала заднего вида у Valkyrie отсутствуют. Вместо этого автомобиль оснащен двумя камерами, изображение которых транслируется прямо на дисплеи, расположенные у основания передней стойки кузова с каждой стороны. По словам представителей Aston Martin, подобная система выбрана не только для снижения веса, но также обладает аэродинамическими и эстетическими преимуществами. На крыше установлен воздухозаборник, а потому традиционного заднего окна тоже не будет.

Фары «Валькирии» на 30−40% легче, чем в любой из предыдущих моделей автомобилей Aston. Помимо этого, Valkyrie обладает самым маленьким в мире стоп-сигналом, размеры которого составляют всего 5,5 мм в ширину и 9,5 мм в высоту.