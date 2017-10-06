Россияне снова начали покупать автомобили

Специалисты отечественного авторынка подвели предварительные итоги текущего года на регулярном форуме экспертов отрасли — "Медиастудии Авилон". Какие машины покупают россияне и в каком количестве? Что за тенденции демонстрируют российский автобизнес и его клиенты в сезоне-2017? Что нового на рынке вторички?

Российский рынок: цифры и факты

Автомобиль — второй после недвижимости актив для граждан. Роль его как актива для предпринимателей — ещё выше. Поэтому авторынок традиционно рассматривается экспертами как вполне достоверный индикатор экономики. Последние четыре года продажи новых машин в нашей стране демонстрировали печальную динамику методичного падения с максимальным провалом в 2016-м, однако в этом году налицо стабилизация и рост. Такие наблюдения озвучило крупнейшее аналитическое агентство "Автостат". С января по август текущего года включительно в нашей стране было поставлено на учёт 897,6 тысячи новых автомобилей, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство марок в плюсе — из самых популярных наибольший рост продаж в процентном соотношении показали массовые бренды, особенно те, что имеют заводы в России:

Hyundai +43

Datsun +31,2

Volkswagen + 24,9

Kia +23,2

Renault +20,2

Mazda +17,7

Lada +17,2

Ford +7,5

В меньшей степени, но росли и премиум-бренды — Mercedes, LandRover, BMW и некоторые другие. Все они показали пусть и незначительное (в единицы процентов), но тем не менее увеличение продаж. Ну а кое-кто, впрочем, остался в минусе, среди них Nissan, Mitsubishi, Audi, УАЗ, Lifan.

— По итогам восьми месяцев сезона-2017 мы видим рост в 15%, но годовой прирост вряд ли удержится на этой же цифре — общий итог мы всё же прогнозируем примерно в +10%. Однако динамика явно положительная! — отмечает Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства "Автостат". — Касательно ценовой структуры рынка: неудивительно, что 40% из зарегистрированных в этом году новых машин — это самый бюджетный сегмент, от 500 000 до 800 000 рублей. При этом, что интересно, лучшую динамику показывает не он, а следующий сегмент — от 800 000 до 1 200 000 рублей. Это вызвано расширением модельного ряда кроссоверов, которые в последнее время активно развиваются именно в доступном сегменте — Hyundai Creta, Renault Kaptur и т.п. Также стоит отметить возрождение сектора кредитования. Этот рынок практически рухнул в 2015 году — банки перестали выдавать автокредиты, боясь потерь из-за курсовой нестабильности, и большинство машин продавались с полной оплатой. Сегодня же доля кредитных продаж вернулась на уровень около 40%, в основном за счёт сектора бюджетных авто и ряда программ поддержки, разработанных банками совместно с автодилерами.

Продажи и прогнозы глазами дилеров

Агентство "Автостат" ведёт мониторинг авторынка страны в целом — разумеется, у дилеров разных категорий и регионов особенности работы и результативность могут отличаться. Очевидно, что в первую очередь в плюсе крупные компании, которые покупатели машин чаще выбирают за надёжность. К примеру, АГ "Авилон" имеет в своём портфеле 20 автомобильных брендов — от массовых, как Volkswagen, Ford, Hyundai и т.п., до премиальных Mercedes, BMW, Jaguar, а также эксклюзивных, вроде Ferrari и Rolls-Royce. Гендиректор группы "Авилон" Андрей Павлович рассказал об особенностях продаж в столичном регионе:

— Мы отметили 16%-й рост продаж в количественном отношении в сравнении с прошлым полугодием. Рост по выручке — более чем на 15%; компания приросла на пять миллиардов рублей без НДС за девять месяцев 2017 года. Безусловно, различные бренды показывают различные результаты. Один из основных трендсеттеров в нашем портфеле — Mercedes. У этой марки солидная положительная динамика роста, +14%. В целом внутри сети дилеров Mercedes показатели значительно ниже, чем в "Авилоне". Это наш флагманский бренд, и плоды принёс многолетний опыт в работе с Mercedes. Лидер продаж — E-class, но немалую роль сыграл и коммерческий транспорт: Sprinter российского производства весьма востребован перевозчиками.

Растёт на 13% BMW, причём даже такие их нишевые направления, как мотоциклы (+6%) и Mini (+12%). У этого суббренда BMW, кстати, есть и дальнейшие перспективы роста. По секрету скажу, что каршеринговые компании Москвы рассматривают Mini в качестве машины своих парков! А продажи мотоциклов стимулировала доступная модель G310R c двигателем 34 л.с. стоимостью 310 000 рублей.

Из особенно интересных для нас и перспективных брендов рост в 22% показал Jaguar Land Rover — за счёт нового Discovery, Range Rover Sport и сокращения дилерской сети в Москве. В геометрической прогрессии (в шесть раз за девять месяцев!) мы наблюдаем взлёт Maserati с новым кроссовером Levante.

Впечатляют и результаты массового сегмента. Благодаря кроссоверам вообще и Creta в частности 19% прибавки показал Hyundai. 15% — Volkswagen. Ford продемонстрировал рост в 40%, и это любопытно на фоне того, что особых новинок компания не представляла. Рост в основном дали корпоративные покупатели "фокусов" и "транзитов" — спасибо программам поддержки от производителя и быстрому производству. Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" вообще существенный стимул спроса — они дают половину кредитных продаж. Плюс массовые бренды стабильно востребованы в корпоративном секторе.

В целом по всем маркам за девять месяцев этого года группа компаний "Авилон" продала 19 377 автомобилей, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель компании Андрей Павлович подытожил рассказ планами удержать этот тренд и закончить год с цифрой около 25 000 штук с показателями +15% по выручке и по объёмам продаж против прогнозируемых "Автостатом" +10% в целом по всем отечественным дилерам.

Подержанные авто: регулирование рынка

Вторичный рынок автомобилей — это миллионы машин. Однако сегодня вторичка сильно криминализирована: мошенничество с ценами, обман с реальным техническим состоянием автомобиля и скрутка пробега стали массовыми. Официальные автодилеры заинтересованы в огромном рынке подержанных машин — они готовы брать их на реализацию и зарабатывать на предоставлении клиенту гарантий по качеству машины и честному пробегу. В этом же заинтересованы и покупатели таких авто — незначительная переплата дилеру по сравнению с покупкой кота в мешке по схеме "из рук в руки" избавляет от серьёзных проблем в дальнейшем. Проблемы развития прозрачного рынка б/у авто обсуждали и на "Медиастудии Авилон".

— Сегодня в сфере продажи-покупки подержанных автомобилей царят нравы Дикого Запада, — с сожалением констатирует президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Олег Мосеев. — Масса машин со скрученным пробегом, отсутствие единой достоверной базы данных по юридической чистоте — покупая неновое авто, нельзя быть стопроцентно уверенным, что оно не находится в залоге где-либо… Мы обращались с предложениями принять законы по наведению порядка на вторичном рынке автомобилей в Госдуму пятого-шестого созывов, и только в седьмом созыве нас услышали и начали работать над законопроектами.

— Мы планируем провести парламентские слушания по вопросу упорядочивания вторичного рынка автомобилей, с целью защитить россиян от обмана, — сообщил Василий Власов, депутат Государственной думы. — Депутаты получают не только предложения от автобизнеса, но и тысячи жалоб от граждан, в особенности из регионов, жители которых традиционно ездят в мегаполисы за подержанным автомобилем. Эти граждане особенно уязвимы, поскольку в регионах иное соотношение стоимости семейных активов. В столице при стоимости квартиры, скажем, в шесть миллионов рублей и автомобиля — один миллион машина составляет 1/6 от цены недвижимости. Я был недавно на Валдае — там в порядке вещей квартиры за 600–700 тысяч рублей, и подержанный автомобиль за 300 тысяч для людей из глубинки гораздо более ценен, чем новый для москвичей. И когда после покупки оказывается, что машина, на которую вся семья долго копила, со скрученным пробегом и грубо восстановленная после серьёзного ДТП или с наложенным арестом, степень ущерба от действий мошенников оказывается существенно выше.

Если бы на рынке было больше подержанных автомобилей с гарантией официального дилера, граждане реже имели бы дело с перекупщиками и с "автосалонами", представляющими собой автостоянку с будкой. Но автодилеры не готовы брать на реализацию машины с непрозрачной историей с предоставлением дальнейших гарантий технического состояния и юридической чистоты. Сделать рынок безопасным и удобным для покупателя, потеснить перекупщиков-мошенников и увеличить долю подержанных машин, продающихся через сети официальных дилеров, должны законодательные инструменты. И здесь не нужно изобретать велосипед — в США, к примеру, за почти столетие сформировалась вполне работоспособная система контроля за вторичным рынком. Машины с прозрачной историей там продаются дороже на 10–20%. Уголовная ответственность за скрученный пробег, лицензирование продавцов автомобилей. Скрутил пробег — лишают лицензии на любую предпринимательскую деятельность в дальнейшем навсегда! Создание единых и общедоступных баз по наложенным ограничениям на машины и по проведённым ремонтам поможет гражданам убедиться в безопасности сделки, прежде чем отдать деньги.