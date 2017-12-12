"Китайцы" и "японцы" под ударом. Все авто, которые подорожают в 2018 году

Лайф собрал все модели автомобилей, которые подорожают в будущем году из-за увеличения утилизационного сбора.

Минпромторг России подготовил проект увеличения утилизационного сбора для легковых автомобилей на 87–125% с 2018 года. Об этом в понедельник сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в автобизнесе. Увеличение сбора повлечёт за собой рост отпускных цен на автомобили. В первую очередь это негативно отразится на автомобилях, поставляемых из Японии и Китая.

Изначально Минпромторг планировал в 2018 году повышение утильсбора, но не столь резкое — всего на 15%. И это при том, что в 2016 году сбор уже индексировали на 65% из-за девальвации рубля. Сейчас базовая ставка утилизационного сбора составляет 20 тысяч рублей, максимальная — 110 тысяч. Деньги уплачиваются всеми автопроизводителями без исключения. Однако компаниям, которые работают в России в режиме промышленной сборки (включая исконно российские автозаводы), эти деньги компенсируются в виде различных субсидий.

Не получают субсидии чистые импортёры, и их число по-прежнему довольно велико. Так, компания Suzuki и Honda занимаются исключительно импортом в Россию. Несмотря на то что японская фирма Mazda собирает во Владивостоке седан 6 и кроссовер CX-5, преференциями компания не пользуется из-за того, что не смогла выполнять условия промсборки.

Даже такая крупная компания, как Toyota, не застрахована от повышения цен. У японцев России локализована сборка только седана Camry и кроссовера RAV-4, остальное — импорт. В премиальном сегменте тоже царит импорт: Mercedes-Benz (российский завод будет построен в 2020 году), Lexus, Land Rover, Jeep, Volvo, Infiniti, Audi — полностью импортируют весь модельный ряд. Несколько лучше ситуация у компании BMW, частично локализовавшей свои машины на калининградском заводе "Автотор".

Пожалуй, наиболее уязвима к повышению утильсбора группа китайских автокомпаний. К примеру, концерн Geely организовал сборочное производство в союзной Белоруссии, но в российские программы субсидирования компания не попадает. Компании Lifan, Chery, Briliance работают с черкесским заводом Derways в режиме промышленной сборки. Однако промышленные субсидии получает непосредственно завод, китайцев не допустили даже до программ стимулирования спроса.

Большинство импортёров отказываются комментировать действия правительства, но неофициально признают, что изменения могут очень негативно сказаться на их бизнесе. В компании "Чери автомобили рус" убеждены, что в итоге повышение пошлины скажется на потребителях.

-- Увеличение утильсбора станет дополнительным бременем для всего автобизнеса и, в частности, для потребителей, так как компании будут вынуждены поднять цены на автомобили. Автомобильный рынок только начал выходить из отрицательных показателей, и здесь не обошлось без господдержки в виде субсидированных кредитов. Увеличение утильсбора абсолютно точно не приведёт к росту рынка, а вот средневзвешенная цена нового легкового автомобиля увеличится. По данным агентства "Автостат", за последние девять месяцев она уже составляет 1,33 млн рублей. Мы наблюдаем, как за последние годы автомобиль медленно от средства передвижения переходит в категорию роскоши, — отметила руководитель пресс-службы российского офиса Chery Евгения Никитена-Кацарская.

Финансовые аналитики полагают, что подобные шаги правительства могут вызвать недовольство со стороны Всемирной торговой организации (ВТО).

— В определённой степени это повышение будет сдерживать продажи, особенно в сегменте недорогих автомобилей. Но, скажем, в премиальном сегменте потребители менее чувствительны к повышению цен, — полагает аналитик по автопрому "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов. — Если будет столь значимое повышение утильсбора, то придётся нарастить и компенсацию своим, так сказать, национальным автокомпаниям, а это уже может повлечь антидемпинговое расследование.

По данным Ассоциации Европейского бизнеса в России, за 11 месяцев 2017 года в России было продано 1,43 млн автомобилей, что на 11,7% выше показателей за аналогичный период прошлого года.