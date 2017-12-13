Игрушки для взрослых, или Кошачьи страсти

Обратный отсчет пошёл. В то время как новогодние праздники приближаются со скоростью топовых суперкаров, а ежегодная головоломка с подарками накаляется, АВИЛОН позаботился о данной проблеме и подготовил подарки для самых искушённых.

Более 3600 часов работы дизайнеров и инженеров, более 400 часов ручной сборки, нержавеющая сталь, карбон, натуральная кожа и дерево — всё для того, чтобы создать поистине художественное произведение, уникальную копию исторических автомобилей Jaguar E-TYPE, Jaguar XKSS и Jaguar XK120.

Кошачья страсть и необузданность объединились в лимитированных британских игрушках для настоящих кинестетиков. Каждый изгиб и деталь идеально проработаны и сделаны из натуральных материалов, чтобы доставить максимальное удовольствие своему владельцу. В том случае, если вы визуал, беспокоиться не стоит. Эти малышки обеспечат эстетическое удовольствие от одного только вида.

Каждая модель выполнена с высочайшей степенью внимания к мельчайшим деталям экстерьера, интерьера и моторного отсека. Скрупулёзная ручная работа позволяет любоваться точной копией легендарных автомобилей, выполненных в масштабе 1:8, что составляет около 60 сантиметров.

Стоимость одной модели начинается от 670 000 рублей. Каждую комплектацию можно доработать индивидуально, учитывая пожелания и вкусы будущего владельца. Все модели этой серии являются поистине произведением искусства и станут отличным украшением для любого коллекционера.

1963 год, Франция, Ле-Ман. Тишина нависла в воздухе и стала чем-то осязаемым. Напряжение сотен людей перед бурей. Перед одной из самых изнурительных мировых гонок. Издалека раздаётся гул моторов, который, словно волна, окатывает зрителей. Вырываясь вперёд, автомобиль под номером 15 достигает скорости в 165 миль, обгоняя соперников. Радость болельщиков сменяется страхом. Жуткий скрежет — и гонщик Бриггс Каннингем теряет управление. Авария. Казалось, что не только гонка для номера 15 закончена, но и жизнь оборвалась на долю секунды. Не останавливаясь, Бриггс Каннингем продолжает участие и, нагоняя упущенные секунды, снова вырывается вперёд, пересекая финишную прямую. Среди немалого списка участников Бриггс Каннингем занимает почётное девятое место за рулём Jaguar E-TYPE под номером 15.

"Более чем 90-летняя история бренда Jaguar насчитывает всего 16 автомобилей XKSS. Созданный в 1957 году, Jaguar XKSS был одним из самых быстрых серийных автомобилей своего времени и достигал скорости 60 миль в час всего за 5,2 секунды. Автомобиль не смог оставить равнодушным к себе многих, но стать их владельцами повезло единицам. Один из обладателей уникальной модели — знаменитый американский киноактёр Стив Маккуин. Назвать эту модель раритетной — просто ничего не сказать", — рассказывает Авдюхина Юлия, бренд-менеджер.

Без внимания невозможно оставить и такую модель, как Jaguar XK120. Созданный в 1948 году, XK120 являлся самым быстрым автомобилем своего времени. Яркие достижения в автоспорте, такие как победа на знаменитой британской трассе Silverstone и в гонках Alpine Rally.

Ощутите азарт, победный дух и стремление к новым свершениям, свойственные бренду Jaguar! Более подробно ознакомиться с коллекционной серией моделек Jaguar можно у официального дилера "АВИЛОН".