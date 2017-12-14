BMW возобновляет работу на Белой Даче

Один из крупнейших и старейших дилерских центров баварской марки возвращается на юго-восток столицы. Благодаря усилиям представительства BMW Group Россия и ведущего московского дилера "АВИЛОН" официальный дилер BMW после небольшого, но нашумевшего перерыва вновь возобновляет продажи и обслуживание автомобилей BMW на Белой Даче. Объявляя запуск дилерского центра, руководители BMW Group Россия и АГ "АВИЛОН" рассказали об итогах, с которыми заканчивает год немецкий премиум-бренд, и о планах на сезон-2018.

Автомобильный мир столицы осенью этого года пережил нешуточное потрясение — один из старейших московских дилерских центров BMW на Белой Даче, принадлежавший компании "Независимость", внезапно прекратил работу, оставив без машин около полусотни человек, оплативших автомобили. Объединёнными усилиями других московских официалов марки и BMW Group Россия неприятную историю удалось уладить — все клиенты получили своих железных коней, а известный центр продаж и обслуживания машин и мотоциклов на юго-западе Москвы после непродолжительного закрытия распахнул свои двери заново — теперь уже под руководством ведущей столичной автомобильной группы "АВИЛОН".

После реконструкции и строжайшей ревизии по стандартам бренда в присутствии прессы старт работе центра дал генеральный директор BMW Group Россия Максимилиан Кельнер:

— В стремлении быть ключевым игроком в сегменте премиум-авто и расширять своё присутствие на российском рынке мы делаем ставку на развитие долгосрочных взаимоотношений с клиентами. Даже на таком волатильном и кризисном рынке, как российский, долгосрочные отношения дают свои плоды, что позволяет возвращать людей снова и снова в семью BMW. Бренд BMW только в ноябре вырос на 19%, в целом за год — на 8%. Mini подрос на 21%, а в целом за год — на 17%. Сегмент мотоциклов показал рост в 21% с января по ноябрь текущего года. При общей стагнации в премиум-сегменте нам нравятся текущие показатели и увеличение доли на российском рынке. В следующем году мы ожидаем прирост не только по основным моделям, но и в старших линейках седьмой и восьмой серий, и в нишевых направлениях — BMW M, BMW i. В общей сложности в России более 400 тысяч клиентов бренда BMW, мы уверены, что это сообщество будет расти. Мы активно вкладываемся в развитие этих отношений!

В этом году пять новых дилерских центров под логотипом сине-белого пропеллера открылись в России: в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ставрополе и Москве. И вот к этим четырём сегодня фактически присоединяется пятый — BMW АВИЛОН на Белой Даче. Это не открытие с нуля, а скорее реинкарнация, и, по словам Максимилиана Кельнера, руководство немецкой компании в значительной мере оценило тот факт, что после смены владельца в этой точке сохранился именно центр BMW, не прервалась история положительных взаимоотношений с тысячами клиентов, а репутация компании укрепилась.

— По итогам 11 месяцев 2017 года наша доля продаж BMW в Московском регионе составляет 15,15%. Этот бренд является в портфеле компаний "АВИЛОН" символом лучших стандартов драйва, безопасности и комфорта, стратегическим партнёром, и мы заслуженно получили в этом году звание лучшего дилера в регионе Москва и МО и отдельного звания лучших в продажах автомобилей особо сложного сегмента — седьмой серии, — сказал на открытии Андрей Павлович, генеральный директор и председатель правления АГ "АВИЛОН". — Сегодняшний запуск нашего второго по счёту дилерского центра BMW на Белой Даче — это очень важное событие для АГ "АВИЛОН", и мы очень ценим доверие к нам центрального офиса BMW, помощь и поддержку, которую они оказали при возобновлении работы этой локации. Мы планируем развивать здесь продажи новых автомобилей, машин с пробегом и мотоциклов и особый фокус сделаем на ту аудиторию, которая приобретала и обслуживала автомобили на Белой Даче — а это 10 000 проданных машин за последние годы. Нам важно доверие этого огромного сообщества, и, уверен, мы их не разочаруем! Столь же важно привлекать новую аудиторию — ареал охвата автоцентра на Белой Даче включает в себя помимо Москвы Люберцы, Котельники и Жуковский, район развивается. Плюс МКАД, на котором расположен центр "Белая Дача", издавна является местом притяжения автомобилистов Москвы и области — на кольце расположено очень много автосалонов, которые удобны для посещения и горожанам, и гостям столицы. Мы уверены, что с открытием этого центра заметно нарастим в следующем году нашу долю продаж баварской марки в Москве и Московской области.

Центр BMW на Белой Даче поистине огромен — это 2300 квадратных метров площади шоу-рума, в котором уже выставлено 26 автомобилей, отдельный зал Motorrad, где представлено полтора десятка моделей мотоциклов BMW всех модификаций, более 3000 кв. метров сервисной станции и более 1500 кв. метров, отведённых под склад запчастей.

— Штат сотрудников составляет 105 человек. Большая часть уже набрана и работает. В ремонтной зоне оборудовано 29 постов, их максимальная пропускная способность достигает 75 автомобилей в сутки, — рассказал Сергей Паршиков, директор дилерских центров "АВИЛОН BMW" и "АВИЛОН Белая Дача". — Поток клиентов, которые пребывали в некоторой растерянности после закрытия центра прежними владельцами, восстанавливается. Уже сейчас нам доверяют свои машины порядка 10–15 клиентов в день, и это число растёт. Мы предоставляем любой уровень сложности технического обслуживания, и только кузовные работы проводим в нашем первом центре BMW на Волгоградском проспекте, где у "АВИЛОНа" имеется мощный кузовной цех с большим количеством постов.

Территория, которую приобрёл "АВИЛОН" на Белой Даче, весьма обширна. Это три гектара земли со своей инфраструктурой, электроподстанцией, котельной. Будет ли она развиваться в том числе и за счёт других брендов из портфеля компании? Иными словами, какие марки могут быть представлены на этой локации помимо BMW?

— Первоочередная задача на 2018 год — укрепление за счёт этого центра наших и без того весьма уверенных позиций по бренду BMW, — поясняет Андрей Павлович. — Но тем не менее мы действительно хотим, чтобы в дальнейшем локация "Белая Дача" стала центром притяжения разноплановых клиентов. Поэтому в наших ближайших планах открыть здесь крупный центр "АВИЛОН-Трейд", где будут представлены автомобили разных брендов с пробегом. Ибо это прекрасно укладывается в нашу долговременную стратегию развития цивилизованного рынка подержанных автомобилей с прозрачной технической и юридической историей.

— К завершению года мы планируем увидеть итоговый рост продаж в 30%, — отмечает операционный директор АГ "АВИЛОН" Александр Никонов. — Наш предварительный план на следующий год по новой локации "Белая Дача" — 2500 автомобилей минимум, включая новые и подержанные. Потенциал этой точки очень высокий, в перспективе мы готовы выдавать клиентам 4–4,5 тысячи автомобилей. Касательно цен — тут, увы, ожидается рост до 10%, в том числе и по целому ряду не зависящих от дилера причин.

Год завершается, но и в новом сезоне гостей автосалона "BMW Белая Дача" ждёт немало интересного! Появится компактный кроссовер X2 с передним и полным приводом. Его старший брат X3 получит модификацию M Performance с двигателем мощностью 360 л. с. Впервые публике предстанет роскошное купе BMW 8er. Дебютирует новая модификация BMW M5 с двигателем в 600 л. с. и полным приводом, а также двадцать штук M5 First Edition из ограниченной серии в 400 экземпляров в особом пакете отделки и эксклюзивном цвете "морозный тёмно-красный".