Дилеры Mercedes, Ford, Audi, BMW поднимут цены сразу после Нового года

В России автомобили традиционно дорожают после Нового года, но в этот раз ситуацию усугубило увеличение акциза и утильсбора.

Как установил Лайф, сразу несколько автокомпаний повышают стоимость новых автомобилей с 1 января 2018 года. В зависимости от производителя повышение цен составит 2–10%. В числе причин называется повышение утилизационного сбора, индексация из-за инфляции и волатильности рубля.

В числе компаний, которые готовятся увеличить отпускные цены для России, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, JLR Jaguar Land Rover, Ford, BMW. Эту информацию Лайфу сообщили несколько источников в автобизнесе, а также подтвердили продавцы автомобилей в дилерских центрах.

Так, в Mercedes-Benz ценники перепишут практически у всего модельного ряда.

— Есть уже письмо Mercedes-Benz о повышении цен от 2% до 8% на 2018-й год, — рассказал сотрудник одного из официальных дилеров Mercedes-Benz.

Нужно подчеркнуть, что в 2017 году Mercedes-Benz более полугода не изменял цены. С начала лета 2017 года по ситуации на середину декабря цены повышались только у кроссовера GLC. Хотя в 2016 году немецкая компания такой стабильностью не отличалась, регулярно корректируя прайс-листы. Официальный представитель Mercedes-Benz не подтвердил и не опроверг информацию о повышении цен.

В дилерском центре Audi сообщили о более ощутимом повышении цен на машины 2018 модельного года — до 10%.

— Сегодня буквально прислали письмо на машины 2018 года; в среднем 3–10% подорожание будет. На кроссовер Q3, к примеру, будет увеличение цены на 3,7%. Ну постепенно каждый год ценники растут, здесь нечему удивляться, — сообщил продавец автоцентра.

Официальный представитель Lexus пояснил, что у него нет информации о повышении цен. В российском офисе JLR Jaguar Land Rover сообщили, что "на сегодняшний момент нет информации об изменении цен". В то же время об увеличении стоимости новых машин Lexus и JLR Jaguar Land Rover говорят их официальные продавцы, это же подтверждают собеседники Лайфа в автобизнесе.

— Цена на 2018 год будет отличаться на 3–5%, мы уже заказываем машины по новым прайсам, — заметил менеджер дилерского центра JLR Jaguar Land Rover.

BMW поднимет расценки на весь модельный ряд на 3%. Об этом во вторник заявил глава представительства немецкой компании в России Максимилиан Келльнер. В сегменте массовых автомобилей новые ценники появятся у компании Ford. В 2018 году подорожание моделей американской марки составит 3–7%, заявляет руководитель одного из дилерских центров Ford.

У автокомпаний несколько причин такой ценовой политики: со следующего года в России на 15% повышается утилизационный сбор, вдвое повышается акциз на автомобили с мощными двигателями, убеждён партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

— Вдобавок ко всему у нас автомобили сильно недооценены. Если мы возьмём, к примеру, те же Jaguar и Land Rover, то эти машины в России сильно дешевле, чем в Англии. А ещё не нужно забывать, что у нас сейчас рынок растёт и производители хотели бы банально заработать, потому что все прошлые годы они сидели в минусе по прибыли, — заключил эксперт.