В АВИЛОН "Мерседес-Бенц" ключи вручают звёзды!

В декабре знаменитый автогонщик Виталий Петров выдал ключи от нового "Мерседес-Бенц" GLA в АВИЛОН Воздвиженка.

АВИЛОН "Мерседес-Бенц" — первый дилерский центр, в котором выдача ключей была осуществлена с участием звезды мировой величины — гонщиком "Формулы-1"!

"Ключ от Звёздной лиги" — новая программа от "Мерседес-Бенц", в которой клиенты не только становятся обладателями легендарного автомобиля, но и получают шанс познакомиться со звездой вживую.

Виталий Петров — первый российский автогонщик, выступавший в рамках чемпионата "Формулы-1" в качестве основного пилота. В народе Виталий известен под прозвищем "Выборгская ракета".

"Ни я, ни жена ничего не подозревали. Мы думали, приедем, заберём быстренько автомобиль и уедем. А тут такой сюрприз! Мы в приятном шоке!" — рассказывает Климов Сергей, клиент.

"Главная задача автосалона "Мерседес-Бенц" на Воздвиженке, 12 — это эксклюзивный подход к каждому клиенту. Ничто нам не доставляет такого удовольствия, как улыбки на лицах наших клиентов! Сегодня наши клиенты были счастливы, ведь они даже не догадывались, что выдавать автомобиль им будет выдающийся автогонщик!" — комментирует директор АВИЛОН Воздвиженка Тюктеев Ренат.

Напоминаем, у Вас ещё есть шанс получить ключи от вашего нового "Мерседес-Бенц" из рук звезды.

Выберите знаменитость, оформите заявку на www.star.mercedes-benz.ru и выиграйте встречу со звездой!