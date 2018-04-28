В Москве продали самый дорогой Maserati Levante

"АВИЛОН. Официальный дилер Maserati" продал самый дорогой Maserati Levante за всю историю продаж. Его стоимость составила более 11,5 миллиона рублей — при средней стоимости обычной версии флагмана Maserati шесть миллионов рублей.

Такая цена обусловлена уникальной комплектацией: интерьер салона выполнен из натуральной кожи со вставками шёлка Ermenegildo Zegna, также автомобиль оснащён тюнинг-пакетом из 17 карбоновых элементов от ателье LARTE Design.

По данным партнёров из тюнинг-ателье, это единственный Maserati Levante в мире в версии Zegna, на который установлен такой обвес.

По итогам I квартала 2018 г. в Москве и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Согласно данным агентства, объём рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам января — марта 2018 г. достиг 55 экземпляров. Более половины автомобилей Maserati было реализовано в Москве и Подмосковье (29 штук). Жители Санкт-Петербурга приобрели семь таких машин, Тюменской области — три. В Краснодарский край, Свердловскую и Пензенскую области отправилось по два автомобиля. Еще в 10 субъектах РФ за отчётный период было куплено по одной машине.

Отмечается, что с января по март 2018 г. в России было продано 52 кроссовера Levante. Оставшиеся три автомобиля — спортивный седан Quattroporte (две единицы) и бизнес-седан Ghibli (одна машина).