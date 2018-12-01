Легендарный советский лимузин вернулся, чтобы показать, кто здесь папа

Пока аргентинские СМИ обсуждают лимузин "Аурус" президента России Владимира Путина, который он взял с собой на саммит "Большой двадцатки", российские автодизайнеры уже подкинули им новую пищу для размышлений. Один из них создал концепт, вдохновлённый советским представительским седаном ГАЗ-12 ЗИМ. Пока он существует только в виде рисунков, но чем чёрт не шутит?

Знакомьтесь — ГАЗ-12 ЗИМ Hyperliner

Это новый проект российского дизайнера Сергея Баринова, в рамках которого он переосмысливает внешность знаменитого советского лимузина

Оригинальный ГАЗ-12 — предшественник легендарной "Чайки" — выпускался на Горьковском автозаводе с 1949 по 1960 год

Hyperliner существует только в виде виртуального концепта, и производить его не будут, хотя он, вероятно, мог бы составить конкуренцию "Кортежу"

Машина сочетает в себе как черты советского дизайна середины прошлого века, так и отсылки к американской и даже французской автомобильной эстетике

Но в целом Hyperliner выглядит очень современно

Интерьер — микс из проверенных решений: Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz. Внутри о родословной напоминают разве что руль и дефлекторы вентиляции

Сзади — всё, как полагается: сиденья-оттоманки и полный набор мультимедиа-решений

Дизайнер уточняет, что, если его работа вызовет интерес публики, он готов реализовать ещё один проект на эту тему — например, Hyperliner-кабриолет

Хотели бы увидеть такой автомобиль на улицах вашего города?

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