Легендарный советский лимузин вернулся, чтобы показать, кто здесь папа

Знакомьтесь — ГАЗ-12 ЗИМ Hyperliner
Это новый проект российского дизайнера Сергея Баринова, в рамках которого он переосмысливает внешность знаменитого советского лимузина
Оригинальный ГАЗ-12 — предшественник легендарной "Чайки" — выпускался на Горьковском автозаводе с 1949 по 1960 год
Hyperliner существует только в виде виртуального концепта, и производить его не будут, хотя он, вероятно, мог бы составить конкуренцию "Кортежу"
Машина сочетает в себе как черты советского дизайна середины прошлого века, так и отсылки к американской и даже французской автомобильной эстетике
Но в целом Hyperliner выглядит очень современно
Интерьер — микс из проверенных решений: Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz. Внутри о родословной напоминают разве что руль и дефлекторы вентиляции
Сзади — всё, как полагается: сиденья-оттоманки и полный набор мультимедиа-решений
Дизайнер уточняет, что, если его работа вызовет интерес публики, он готов реализовать ещё один проект на эту тему — например, Hyperliner-кабриолет
Хотели бы увидеть такой автомобиль на улицах вашего города?
Коллекцию автораритетов за 5 млн долларов бросили пылиться на стоянке (19 фото)
- Популярные
- По времени