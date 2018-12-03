Жидкость с сюрпризом. Как поддельная незамерзайка убивает автомобиль

В конце ноября активисты проекта "Народный контроль" провели исследование качества стеклоомывающей жидкости в ряде регионов России. В некоторых образцах выявлено превышение допустимого содержания метилового спирта, пары которого опасны для здоровья человека. А что же происходит в этом случае с автомобилем? Лайф разбирался, как машина страдает от поддельной незамерзайки и во сколько водителю обойдётся ремонт личного транспорта.

С наступлением морозов, хоть пока ещё и не таких крепких, на обочинах дорог всё чаще можно встретить целый ряд торговцев незамерзайками. Стоит жидкость обычно в несколько раз ниже, чем в специализированных магазинах или на заправках. Как заявили Лайфу в компании CarPrice, цены на незамерзайку колеблются в пределах 150–1000 рублей в зависимости от бренда и места продажи.

Казалось бы, всё равно в жидкости содержится сплошная химия. А если нет разницы, то зачем платить больше? Однако стоит учитывать, что не все химические вещества безопасны для человека. Как правило в незамерзайку добавляют три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый (метанол). Последний вид признан опасным для организма человека и в нашей стране запрещён законом, но именно его предпочитают добавлять в жидкость для продажи на трассе. Отравиться им легко: достаточно брызнуть жидкость на лобовое стекло, а при работе печки опасные пары проникнут в салон автомобиля. В результате у пассажира либо водителя могут заслезиться глаза, закружится голова и даже начнётся рвота.

Подделки могут быть опасны не только для водителя, но и для машины. Бывает, что, сэкономив на незамерзайке, приходится раскошеливаться на недешёвый ремонт.

— Встречается несоответствие указанной на этикетке температуры замерзания реальной. От добавления красителей образуется налёт в бочке омывателя, в подающих трубках и форсунках омывателя — форсунки забиваются. Также образуется налёт на датчике уровня омывающей жидкости, в результате чего датчик не определяет уровень. Как правило, для устранения этой проблемы достаточно чистки/промывки компонентов системы. В таком случае водителю придётся выложить от 500 до 5000 рублей в зависимости от бренда автомобиля и сложности работ, — рассказал Лайфу шеф-тренер "Ауди центра Таганка" Дмитрий Парбуков.

Похожего мнения придерживается и руководитель испытательной лаборатории ГК "Серконс" Светлана Миронова, которая отметила, что при выборе незамерзайки следует обращать внимание на состав жидкости.

— Очень важен водородный показатель, анализ химических соединений. В составе незамерзайки не должно быть метанола, с 2019 года в Техническом регламенте Таможенного союза официально вводится соответствующий пункт. При покупке потребитель всегда имеет право попросить паспорт качества продукции, протокол испытаний, — пояснила Светлана Миронова.

Кроме того, Дмитрий Парбуков пояснил, что незамерзайка расходуется очень быстро. И если жидкость закончится прямо на ходу, тут водителю выбирать уже не придётся — покупать с рук дешёвую жидкость могут и владельцы автомобилей класса люкс.

Технический специалист компании Hanval Rus Даниил Макаров информировал нас, что использование незамерзайки с добавлением в неё метанола наносит гораздо больший урон машине, чем можно предположить.

— Основное воздействие метанола приходится на стёкла, фары, лакокрасочное покрытие и резиновые уплотнения. Со временем стёкла и фары на автомобилях с метанолом в бачке омывателя начинают мутнеть. Метанол, будучи растворителем, просто смывает внешний защитный слой, а грязь, растираемая дворниками, попадает в микротрещины. Лакокрасочное покрытие при воздействии растворителя, т. е. метанола, начинает отслаиваться, что в итоге приводит к появлению "жучков" (очагов коррозии). Резиновые изделия также страдают от метанола: уплотнитель лобового стекла начинает преждевременно стареть и трескаться, покрываясь белыми разводами, которые ничем не смываются, — рассказал он Лайфу.

Автовладелец может не сразу заметить повреждения, а лишь по окончании зимнего сезона. Например, за покраску одного элемента автомобиля придётся заплатить от 3000 рублей, а заменить лобовое стекло — от 7000 рублей.

Также эксперт призывает водителей покупать технические жидкости не на обочинах дорог, а в специализированных магазинах. При этом покупатель имеет полное право попросить документ на товар.

— У продавца должны быть декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза (ТРТС) и паспорт безопасности. Ввиду того что производители разрешённой незамерзайки помимо основы (изопропилового спирта) добавляют специальный пакет присадок, который не позволяет стёклам мутнеть, а краске отслаиваться, стоимость такого продукта высока и редко опускается ниже 70 рублей за один литр, — говорит Даниил Макаров.