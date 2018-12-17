Покупайте в декабре. Как не платить новый НДС на запланированное авто

В 2019 году цены на авто вырастут — колебания курса валют, повышение налога на добавленную стоимость и многое другое позволят дилерам задрать ценники. Как не ошибиться при выборе новой машины и сэкономить приличное количество денег — в материале Лайфа.

Готовьте миллион

Грядущий рост стоимости новых автомобилей на 7–10 процентов заставляет задуматься — какую машину можно выбрать прямо сейчас за вменяемые деньги? Четыре простых требования, сформированные человеком, который живёт в городе, никуда не делись и через много лет — экономичный двигатель, автоматическая коробка передач, климат-контроль, комфортный, просторный салон. Большинство дилеров, занятых продажей иномарок, готовы удовлетворить эти пожелания практически сразу: в основном самые продаваемые версии автомобилей всегда есть в наличии. Правда, хитрость большинства дилеров сводится к тому, чтобы напихать в и без того неплохую комплектацию дополнительных опций, которые можно установить прямо на территории автосалона. Такие хитрости могут привести к тому, что с базовых 700–850 тысяч рублей стоимость машины может вырасти до миллиона, а дилер, по вполне понятным причинам, будет всеми силами стараться продать машину именно с "допами".

Бороться с такой наглостью тоже можно — закон о защите прав потребителей не даёт дилерам права нагружать клиента опциями без его ведома. При этом цены на опции в магазине автодилера, как правило, на 20–30 процентов выше, чем в среднем по рынку, поэтому легкосплавные диски, молдинги или сигнализацию с автозапуском можно поставить и в других сервисных центрах. При этом большинство крупных дилеров, занятых продажей автомобилей с ценником в миллион рублей и более, хорошо знают, что одним только демпингом "завалить" клиента с деньгами нельзя. В Москве (да и в других городах тоже) нормальные, вменяемые дилеры предложат в подарок и зимнюю резину, и внушительную скидку на каско. Главное в этом вопросе — не стесняться, быть активнее и в случае необходимости звать на разговор старшего менеджера или руководителя отдела продаж. Эти люди, как правило, решают вопросы в пользу требовательных клиентов.

Новое или не очень?

К вопросу о том, сколько можно потратить на отечественную машину, каждый подходит по-своему. Для одних покупка отечественного седана и вложение ещё половины прайсовой стоимости в музыку, диски и косметический тюнинг вполне нормальное явление, для других — повод записаться к психиатру. С появлением на рынке автомобилей Lada Vesta отечественный автопром действительно вышел на новый уровень. Автомобили семейства Vesta — это рывок для тольяттинского завода как по качеству, так и по надёжности, и в пользу отечественного производителя действительно можно сделать выбор. Единственной проблемой в этом отношении является стоимость — за топовую конфигурацию Lada Vesta на "роботе" придётся выложить не менее 810 тысяч рублей, что для отечественного автомобиля неприлично дорого. Добавьте сюда хорошую резину, музыку, шумоизоляцию, которой в базе практически нет, и получится (с большой натяжкой) тот же самый миллион рублей.

После повышения НДС ценники на автомобили Vesta также немного подрастут, и это лишний повод взглянуть непредвзято на рынок подержанных автомобилей. Итак, что же можно купить в 2018 году за один миллион рублей? Топ-5 продаваемых б/у хитов открывает Mazda CX-5 — машину 2013–2014 года можно купить за миллион с копейками, причём указанную в объявлении стоимость можно запросто сбить, просто поторговавшись с продавцом. Второе место в нашем рейтинге — Toyota RAV-4. Эти автомобили значительно отличаются между собой как по цене, так и по году. Пятилетний "рафик" обойдётся в 800–900 тысяч. Машина посвежее — в миллион с небольшим. У такой покупки есть как плюсы, так и минусы. К отрицательной стороне вопроса относится вопрос ДТП, залогов и в целом аккуратности владения машиной. Все эти факты нужно проверять, и желательно не самостоятельно, а при помощи нормальных специалистов. Положительных моментов больше — если машина обслуживалась правильно, то все "детские болезни" таких авто, как правило, уже давно вылечены, а все дефекты устранены — это сэкономит покупателю не только 100–150 тысяч, потраченных предыдущим владельцем, но и большое количество времени.

Где урвать побольше

Охотнее других на уступки клиентам идут дилеры премиальных марок — Mercedes, BMW, Audi, Infiniti, Lexus и других. Как правило, на модели уходящего года действует не только хорошая скидка, предоставляемая автосалоном, но и специальные предложения. Свежий пример — в одном из автосалонов Москвы клиенту продали хороший люксовый кроссовер со скидкой в 380 тысяч рублей, а вдобавок нагрузили зимнюю резину (по 30 тысяч за одно колесо), сигнализацию с автозапуском и продали каско со скидкой в 50 процентов. Безусловно, это не аукцион невиданной щедрости, и все расходы дилер в любом случае покроет за счёт других продаж, но купить автомобиль почти на полмиллиона дешевле указанной каталожной стоимости всё равно приятно.

Важно помнить и другое — автодилеры хорошо знают, что российские клиенты всегда будут искать наиболее доступный вариант автомобиля. Это относится как к покупателям люксовых внедорожников за 7–8 миллионов рублей, так и к тем, кто приехал в салон за новым KIA Rio. Главное в этом вопросе — не бояться торговаться, изучать другие варианты и смело называть имена конкурентов, которые готовы продать машину дешевле. При таком подходе покупка автомобиля до повышения НДС будет не только приятной, но и крайне разумной. При этом большинство дилеров на неплохих условиях принимают машины клиентов в trade-in, так что до Нового года можно запросто сменить старое на новое и не пожалеть об этом.